Ходять в туалет у шафу та випивають на робочому місці: чим шокує На ножах на Новому каналі?

Шеф Алекс Якутов розповів, що його вразило у збиткових ресторанах найбільше

16 березня Новий канал покаже перший епізод «На ножах». Дев’ять ресторанів, які зазнають краху, в різних містах України отримали шанс стати успішними. Врятувати бізнес допоможе суворий та справедливий Шеф Алекс Якутов. Наче рентген, він сканує ресторан і бачить персонал наскрізь. Знає, як перетворити збитковий заклад на успішний бізнес. І чому чвари в колективі шкодять справі не менше, ніж непрофесійність команди. Адже він відкривав та перезапускав не один успішний ресторан в Україні. Здавалося б, у цьому бізнесі побачив усе, але під час зйомок «На ножах» його змогли шокувати.

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– Уперше в житті бачив, як ходять в туалет у шафу, – розповідає Алекс Якутов. – Коли мені показали це, в мене забракло слів, щоб описати подив. А в іншому закладі бармен не знав технічних карт коктейлів і щоразу гуглив рецепти.

Іноді Шефу подавали розігріті в мікрохвильовій печі страви, сире м’ясо, салати не першої свіжості. А коли він заходив на кухні, нерідко виявляв там бруд та антисанітарію.

– Найжахливіше, що я бачив під час зйомок «На ножах», це коли власник закладу упустив картоплю на підлогу, підняв її, поклав на дошку і продовжив різати, – зізнається Шеф. – Наскільки треба не любити своїх гостей, щоб готувати їм картоплю з підлоги!

Ще в одному закладі команда дозволяла собі випивати просто посеред робочого дня. І в такому стані вони обслуговували відвідувачів.

Чи зміг Шеф допомогти всім закладам, і як ресторани скористаються рятівною соломинкою від Алекса Якутова – дивіться з 16 березня у «На ножах» о 20:00 на Новому каналі.