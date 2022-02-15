Зізнавалися в коханні дружинам, чоловікам і Лесі з Притулою: як працювала Пошта Валентина на Новому каналі

Завдяки Новому майже 3000 українців зізналися у коханні на всю країну! 14 лютого в ефірі каналу з 18:00 до 23:00 працювала найромантичніша пошта

Амурну ідею Нового каналу підтримали і глядачі, і ведучі. Зізнавались у почуттях своїм половинкам, друзям, улюбленим зіркам та навіть творцям телепроектів.

– У цей день ми хотіли зробити щось особливе для наших глядачів в ефірі, – каже начальник відділу промо Нового каналу Юрій Бондар. – А Пошта святого Валентина – це щиро і з ретровайбом, оскільки нагадує про чати в прямих ефірах на музичних каналах початку 2000-х. Ми одразу зрозуміли, що буде «вау»!

Всього на Новий канал надіслали майже 3000 привітань за чотири дні. У телевізійний ефір помістились не всі, тому частину розмістили в Instagram-акаунті каналу @novy_channel.

Зазвичай глядачі вітали з Днем закоханих своїх других половинок, зізнавалися в коханні вперше чи вже вкотре за довгі роки подружнього життя, дякували за дітей, висловлювали щирі й теплі почуття до батьків чи друзів. Були й оригінальні вітання. Наприклад, безліч зізнань для корейського музичного гурту BTS чи його учасників окремо. Валентинка-вдячність творчій команді шоу «Хто зверху?» Вітання ведучим Лесі Нікітюк, Сергію Притулі та акторці серіалу «Будиночок на щастя» Галині Безрук.

Ведучі Нового каналу теж не згаяли унікальну можливість зізнатися в любові в ефірі. На Пошту святого Валентина написали Олександр Педан, Ганна Жижа, Алекс Якутов, Наталя Єжова та інші. Наприклад, ведуча «Ревізорів на порозі» Ганна Жижа зізналася у коханні глядачам Нового, ведуча «Орла і Решки» Michelle Andrade – своєму песику, а Олександр Педан передав «валентинку» дружині Інні.

Новий канал дякує всім глядачам за активність і зичить великого кохання!