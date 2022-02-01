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Сирно-цитрусове печиво від Алекса Якутова

Сирно-цитрусове печиво від Алекса Якутова

Алекс Якутов, експерт реаліті «На ножах», яке Новий канал покаже цієї весни, поділився рецептом смачного десерту нашвидкуруч

Цитрусове печиво — ніжні й ароматні ласощі, які цілком можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою. Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов ділиться рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке ви приготуєте за 30 хвилин, враховуючи випікання.

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Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир – 150 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 180 г
  • Цедра 1 лимона або апельсина
  • Цитрусовий сік – 20 мл
  • Борошно – 400 г
  • Розпушувач – 10 г

Приготування:

  1. Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік.
  2. Додайте борошно та розпушувач.
  3. Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням, посипте дрібно нарубаними горіхами.
  4. Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

Рецепт сирно-цитрусового печива від Алекса Якутова

Смачного!

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Фото: Unsplash

 

 

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