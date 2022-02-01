Рецепт сирно-цитрусового печива від Алекса Якутова

Алекс Якутов, експерт реаліті «На ножах», яке Новий канал покаже цієї весни, поділився рецептом смачного десерту нашвидкуруч

Цитрусове печиво — ніжні й ароматні ласощі, які цілком можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою. Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов ділиться рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке ви приготуєте за 30 хвилин, враховуючи випікання.

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Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 150 г

Вершкове масло – 150 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 180 г

Цедра 1 лимона або апельсина

Цитрусовий сік – 20 мл

Борошно – 400 г

Розпушувач – 10 г

Приготування:

Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік. Додайте борошно та розпушувач. Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням, посипте дрібно нарубаними горіхами. Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

Смачного!

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