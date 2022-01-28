Прокляття Анабель 2

Жанр: Жахи / містика / трилер

Виробництво: США 2017 р.

Режисер:Девід Ф. Сандберґ

Актори:Міранда Отто, Стефані Сіґман, Таліта Бейтман, Лулу Вілсон, Ентоні ЛаПалья, Алісія Вела-Бейлі, Керрі О’Меллі

Містер і місіс Муллінс ще не встигли відійти від страшної трагедії – втрати власної дочки. Глава сімейства є дуже талановитим лялькарем, його роботи можна назвати справжніми витворами мистецтва. Дух дочки часто відвідує пару. Одного разу дочка попросила тата дозволити їй оселитися в ляльці – прекрасній Аннабель. Так дівчинка завжди могла бути поруч з батьками. Щоб ще якось заповнити втрату, вони запрошують до свого будинку дівчаток з місцевого притулку разом з черницею для нагляду за ними. Але дух дівчинки нікого не хоче бачити у своєму будинку. Аннабель розпочинає полювання…