Чому Леся Нікітюк боялася вести реаліті «Пара на мільйон»?

Ведуча не одразу погодилася на пропозицію Нового каналу щодо роботи над новим реаліті. Що ж спонукало її прийняти позитивне рішення?

«Пара на мільйон» – новий формат реаліті на українському телебаченні, який Новий канал покаже з 22 лютого. У ньому за мільйон гривень боротимуться учасники з різних світів: активні та розкуті самотні дівчата, які в Instagram почуваються, як риба у воді, та стримані самотні хлопці, всі думки яких поглинені роботою, а у вільний час вони дивляться наукові ролики та читають книжки.

Леся Нікітюк та Рома Міщеряков оголосили імена переможців «Пари на мільйон»

Вийдуть з зони комфорту не лише учасники, а й ведучі — зірка Нового каналу Леся Нікітюк та актор Improv Live Show Роман Міщеряков. Причому Леді Ле спершу навіть боялася погоджуватися працювати над проектом.

— У мене завжди є сумніви щодо себе. За гороскопом я Терези – не можу відразу прийняти рішення. І тут надходить запрошення вести реаліті «Пара на мільйон». У ньому люди будують стосунки, це вже не «хі-хі-ха-ха», як у «Хто зверху?» Це відповідальність, адже треба щось порадити людям, — зауважила Леся.

Після тривалих роздумів вона таки погодилася на пропозицію на радість шанувальникам та мільйонам глядачів. А підштовхнула Лесю до остаточного рішення одна з учасниць знімальної групи.

— Коли дізналася, що на проекті буде психологиня, погодилася вести його. Вона дуже допомагала і учасникам, і мені самій, – зізналася ведуча Нового каналу. — Це важливо, адже дехто з хлопців з «Пари на мільйон» — жертви шкільного булінгу. Іноді я жартувала й не розуміла реакцію деяких учасників — вони закривалися, згадували щось. А ось дівчата дуже впевнені у собі — навіть я до такого рівня не дотягую, іноді мені було не по собі від їхньої сміливої поведінки, могли й матюкнутися на камеру. Я, може, і справляю враження простої, але таких речей ніколи собі не дозволяю.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з Лесею Нікітюк та Ромою Міщеряковим — 22 лютого на Новому каналі!