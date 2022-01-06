Бабуся заплакала, коли почула: Леся Нікітюк заспівала колядку разом із топовими артистами
Ведуча Нового каналу разом із Олександром Пономарьовим, Артемом Пивоваровим, ALEKSEEV, Олею Поляковою та DZIDZIO привітала українців із Різдвом
Напередодні Різдва відомий український співак Олександр Пономарьов випустив нову колядку — «Христос народився». Її у супроводі оркестру та дитячого хору виконали популярні українські артисти та ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Пропозиція взяти участь у записі стала для дівчини повною несподіванкою.
— Подзвонив мені Олександр Пономарьов, каже: «Ти колядувати вмієш?» Відповідаю: «Пф, це одна з моїх найперших робіт!» Поки всіх родичів обійдеш, нових п’ять колядок ще вивчиш, — згадує Леся. — Пономарьов сказав, що написав колядку, яку співатиме з DZIDZIO, Олею Поляковою, Артемом Пивоваровим та ALEKSEEV. І запропонував мені виконати її разом із ними! Моя перша реакція: «Ви нічого не переплутали?»
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На пропозицію записати колядку Леся погодилася не відразу — для неї дуже важливо було почути схвалення рідної людини.
— Я попросила скинути мені пісню та відправила її бабусі. У мене залишилася одна бабуся, вона вже старенька. Попросила родичів увімкнути їй цю колядку, сказала: «Якщо заплаче — співатиму». Так і вийшло, — додала ведуча Нового каналу.
Побачити Лесю Нікітюк у ролі ведучої реаліті «Пара на мільйон» ви зможете вже навесні 2022 року на Новому каналі!