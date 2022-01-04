Не сніжинка та не лисичка: ким Леся Нікітюк була на новорічному ранку

Ведуча Нового каналу згадала, яка незвичайна роль дісталася їй на дитячому святі

Леся Нікітюк не боїться експериментувати з іміджем і регулярно приміряє сміливі образи у шоу «Хто зверху?» та реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі. Виділялася серед інших вона і в дитинстві, особливо коли готувалася до свят.

— На новорічних ранках всі дівчатка були сніжинками, лисичками, зайчиками, а я була… псом із «Бременських музикантів». Це той, у якого вуха висіли. Мама мені зробила таку перуку ще, — посміялася Леся. — Раніше костюми самі не шили, що було в садочку, то й видавали. Ти — сніжинка, а ти — пес з «Бременських музикантів».

Побачити Лесю Нікітюк у ролі ведучої реаліті «Пара на мільйон» ви зможете вже навесні 2022 року на Новому каналі!