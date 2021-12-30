Як зірки Нового каналу зустрічатимуть Новий рік

У передноворічній метушні люди діляться на два типи: ті, хто вже за місяць спланували святкування, і ті, хто до останнього вирішують, чого справді хочуть у новорічну ніч. Серед зірок Нового каналу є й ті, й ті представники. Планами на новорічні та різдвяні дні поділилися Сергій Притула, Леся Нікітюк, Олександр Педан та Алекс Якутов

І з сім’єю, і з друзями

«Сценарій» ведучого шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» Сергія Притули на свята – вже справжня традиція, яка повторюється з року в рік.

– Я достатньо консервативний у розпоряджанні часом на новорічно-різдвяний період, тож щороку сценарій практично однаковий: Новий рік – вдома, період до Різдва, десь три дні, – з друзями у Карпатах, а саме Різдво – у мами в Збаражі. Цей рік – не виняток. В новорічну ніч буду вдома з дружиною та дітьми. Ще обіцяли приїхати до нас куми з дітьми. Буде сімейна домашня атмосфера з застіллям, музикою, іграми, подарунками, – каже багатодітний татусь. – На Різдво цьогоріч до мами приїздить також мій брат з сім’єю, наші двоюрідні брати з дружинами та моя хрещена мама. Там таке собі родинне гніздечко, де ми всі кучкуємось. (Сміється).

За рішенням монетки

У тревел-шоу «Орел і Решка» ведуча проектів «Хто зверху?» та «Пара на мільйон» Леся Нікітюк перестала зніматися кілька років тому, але стара звичка і зараз допомагає їй у прийнятті рішень. Навіть, якщо йдеться про зустріч Нового року.

– Поки що планів на новорічну ніч я не маю. Буду вирішувати, кинувши монетку – або вдома, або на дворі. До речі, я так часто приймаю рішення. Я ж Терези за гороскопом, і часто не можу визначитися. Тому кидаю монетку та дію залежно від того, що випаде, – розповіла Леді Ле.

«Це був шик і вищий клас!»: як Сергій Притула колядував в дитинстві

Про різдвяні дива і веселощі: топ-3 фільми під ялинку від Олександра Педана

Домашній затишок на максимум!

Осінь ведучого реаліті «Екси» та Improv Live Show Олександра Педана була супернасиченою зйомками. А новорічні та різдвяні свята він вирішив провести у сімейному колі.

– Зважаючи на те, що напередодні Нового року, 26 грудня, у Маріка (син ведучого, – прим.ред.) День народження, то ми нікуди не збираємось на новорічні свята. Я навіть відмовився від роботи, бо дуже хочеться побути із рідними, – ділиться ведучий. – Провести час із сином, приділити увагу дочці та дружині, влаштувати справжнє свято. Ми купили ялинку. Не встигли довезти додому, як Марік почав її прикрашати. Нас чекає справжнє позитивне свято, яке взагалі не хочеться проґавити. Ще хочемо сходити у гості до кумів. Прогулятися туди пішки, як раніше, посидіти годинку-другу, і назад додому. Синові всього п’ять років, тому не думаю, що засиджуватимемося. Можливо, коли Марік засне, подивимось новорічне кіно разом. Хочеться сімейного затишку!

Зустрічати уві сні, а 1 січня – у спортзал

По-справжньому оригінально Новий рік зустрічає Шеф «Пекельної кухні», експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов. Ніби нічого особливого, але точно не як усі. Цього року традицій порушувати не збирається.

– Для мене цілий рік, як новорічна ніч – звані вечері, шампанське, задоволені гості. Через специфіку ресторанного бізнесу я ніби живу всередині свята, – каже він. – Тому на Новий рік маю незвичайну традицію – лягати спати раніше 12 і зустрічати його уві сні. Справа в тому, що в інші дні, у вихідні та інші свята, я працюю. Але саме новорічної ночі мій ресторан закритий, і я можу відпочити. За стіл із дружиною сідаємо близько сьомої вечора. Можемо трапезувати до дев’ятої. Потім ідемо відпочивати. Можемо кіно подивитися перед сном. Як ви розумієте, зранку я почуваюся чудово. Настільки, що йду до спортзали, яка, до речі, 1 січня порожня.

Нехай новорічна ніч та різдвяні свята пройдуть так, як ви мрієте! Позитиву та щастя вам у новому році з Новим каналом. Яскравих та затишних свят!