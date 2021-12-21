Як зірки Нового каналу незвичайно святкували Новий рік

Пекельний Шеф Алекс Якутов, ведуча реаліті «Екси» та психологиня Наталія Єжова та ведучий тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі Кирило Макашов розповіли про зустрічі Нового року, що найбільше їм запам’яталися

Алекс Якутов ловив собаку

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов суворий лише з учасниками реаліті, в житті ж він добродушний рятівник свійських тварин. Йому не шкода ні часу, ні грошей, щоб підібрати та вилікувати безпритульного собаку. Не пошкодував сил Алекс на пошуки пса і в новорічну ніч.

— Це було років 10 тому, коли ми з дружиною ще мешкали в Маріуполі. Відзначали Новий рік удома, я приготував їжу – ми чекали гостей. Годині о 10-й вечора вирішив вигуляти собаку, щоб спокійно сісти за стіл і нікуди більше не ходити. Коли вийшов на галявину перед будинком і відпустив улюбленця, почали запускати салюти. А пес боявся феєрверків просто страшенно! Як подався убік і почав бігати всім мікрорайоном. Я біжу за ним, а він – від мене, – згадав Пекельний Шеф. — Салюти при цьому, як на зло, гуркочуть, не зупиняючись. Бідолаха не знав, куди себе подіти. Зрештою вулицями бігав він, бігав я, бігала моя дружина і навіть наші гості-друзі. Пес заскочив у якийсь під’їзд у сусідньому мікрорайоні та сховався там. Я його ледве знайшов! Лише після 12 ночі ми сіли за стіл і почали відзначати Новий рік. Святкування було дуже веселим і незабутнім. Тепер ніколи не виходжу з собаками після 10 вечора 31 грудня, бо в цей час починаються салюти, а тварини їх дуже бояться. Наука на все життя.

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Кирило Макашов насолоджувався океаном

До того, як стати ведучим «Орла і Решки», Кирило працював на круїзних лайнерах у складі танцювального шоу. Під час однієї з робочих поїздок хлопцю довелося зустріти Новий рік, який найбільше запам’ятався.

— Нашими пасажирами завжди були німці. І хоча Новий рік для них не такий важливий, як Різдво, ми все одно готували спеціальні номери для святкового новорічного виступу. Навіть незвичайну сцену монтували, деталі якої під час виступу ходили вгору-вниз. На верхній палубі з лежаками та басейном стояла ще одна сцена, а над нею висів величезний екран — там запускали відлік часу, — розповів Кирило. – Так і відсвяткували посеред океану! Прикольно, що ти казна-де, але навіть тут зустрічають Новий рік! Коли знаходишся там – не усвідомлюєш, звикаєш і навіть не помічаєш океан. Але якби зняти нашу новорічну вечірку на дрон, виглядало б ідеально.

Наталія Єжова мало не залишилася без їжі

Відсвяткувати Новий рік разом із улюбленою сім’єю в горах у Європі — чи не мрія? Але цю ідеальну картинку можуть зіпсувати місцеві традиції, про які свого часу не знала психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталія Єжова.

— Ми з сім’єю любимо зустрічати Новий рік у горах. Зимові свята в нас асоціюються зі снігом та катанням, тому намагаємося це реалізувати. Кілька років поспіль були в Буковелі, але якось поїхали до Андорри. Це маленька і дуже гарна країна-місто з неймовірними схилами. Цікаво, що один спуск там може завести до Франції, а інший – до Андорри. Уявіть, на одній каталці можна відвідати різні країни, — розповіла ведуча реаліті Нового каналу. — Словом, ми зняли будинок, запланували накрити там гарний стіл і зустрічати Новий рік. Я пообіцяла сім’ї олів’є, оселедець під шубою, багато смаколиків. І ось після катання, на шляху до супермаркету, ми дізналися про незвичайну традицію в Андоррі. Всі магазини були закриті! Нічого і ніхто не працює, а в нас взагалі немає продуктів. За годину до Нового року в пошуках їжі таки знайшли заправку з відкритим магазинчиком. Там була величезна черга, яку ми вистояли. Купили сосиски, воду та сирні палички – що ще можна знайти на заправці (сміється). Так і зустріли Новий рік. Було непогано! Ми наїлися, напилися, ще довго сміялися з ситуації. Досвід просто безцінний.