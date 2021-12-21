Інші тон та поведінка: як Лесю Нікітюк змінила робота в реаліті

Леді Ле стала ведучою проекту «Пара на мільйон», який навесні 2022 року покаже Новий канал

Ведучу Лесю Нікітюк знає вся країна — щочетверга вона разом із найяскравішими зірками українського шоу-бізнесу змагається проти чоловічої команди в шоу «Хто зверху?» на Новому каналі, а кілька років тому об’їздила весь світ із тревел-шоу «Орел і Решка». Але вже у 2022 році глядачі побачать Леді Ле в новій іпостасі — вона стала ведучою реаліті «Пара на мільйон».

– Це моє перше реаліті. Спочатку я вела його, як і решту проектів, але потім у мені відкрилася інша сторона ведучої — не та, яку всі знали до цього. Раніше я змагалася з чоловічою командою і боролася за перемогу в «Хто зверху?», відкривала нові країни та локації, розповідала про тревел, була гідом для всієї країни, – розповіла Леся. — А тут зіткнулася з людськими стосунками, і в процесі мене настільки затягло, що я перестала говорити звичні фрази, змінилися мої тон та поведінка.

Леся Нікітюк та Рома Міщеряков оголосили імена переможців «Пари на мільйон»

Пари учасників проекту проходитимуть найрізноманітніші випробування, щоб заробити мільйон. Але паралельно вони навчатимуться будувати стосунки з протилежною статтю: знаходити точки дотику, хвилюватися одне за одного, приймати з усіма слабкостями та недоліками.

— Я відкрила для себе багато речей, які треба знати всім, хто перебуває в парі. Якщо ви хочете знайти собі людину для життя, і щоб ці стосунки були здоровими, обов’язково подивіться «Пару на мільйон» — реаліті дасть вам неймовірний досвід! – закликала ведуча Нового каналу.

Для довідки:

У реаліті «Пара на мільйон» зустрінуться два різні світи: активні, впевнені в собі й епатажні самотні дівчата, які все знають про світ Instagram, моди та івентів, та їхня цілковита протилежність — стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube та читанню книг. Вже у першому випуску учасники об’єднаються у 12 пар. І в такому складі пройдуть усі наступні випробування, аби заробити один мільйон гривень! А підтримуватимуть їх зіркові ведучі — королева Instagram Леся Нікітюк та інтелігентний гуморист Роман Міщеряков.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» – навесні 2022 року на Новому каналі. Не пропустіть!