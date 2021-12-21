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Інші тон та поведінка: як Лесю Нікітюк змінила робота в реаліті

Інші тон та поведінка: як Лесю Нікітюк змінила робота в реаліті

Леді Ле стала ведучою проекту «Пара на мільйон», який навесні 2022 року покаже Новий канал

Ведучу Лесю Нікітюк знає вся країна — щочетверга вона разом із найяскравішими зірками українського шоу-бізнесу змагається проти чоловічої команди в шоу «Хто зверху?» на Новому каналі, а кілька років тому об’їздила весь світ із тревел-шоу «Орел і Решка». Але вже у 2022 році глядачі побачать Леді Ле в новій іпостасі — вона стала ведучою реаліті «Пара на мільйон».

– Це моє перше реаліті. Спочатку я вела його, як і решту проектів, але потім у мені відкрилася інша сторона ведучої — не та, яку всі знали до цього. Раніше я змагалася з чоловічою командою і боролася за перемогу в «Хто зверху?», відкривала нові країни та локації, розповідала про тревел, була гідом для всієї країни, – розповіла Леся. — А тут зіткнулася з людськими стосунками, і в процесі мене настільки затягло, що я перестала говорити звичні фрази, змінилися мої тон та поведінка.

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Інші тон та поведінка: як Лесю Нікітюк змінила робота в реаліті

Пари учасників проекту проходитимуть найрізноманітніші випробування, щоб заробити мільйон. Але паралельно вони навчатимуться будувати стосунки з протилежною статтю: знаходити точки дотику, хвилюватися одне за одного, приймати з усіма слабкостями та недоліками.

— Я відкрила для себе багато речей, які треба знати всім, хто перебуває в парі. Якщо ви хочете знайти собі людину для життя, і щоб ці стосунки були здоровими, обов’язково подивіться «Пару на мільйон» — реаліті дасть вам неймовірний досвід! – закликала ведуча Нового каналу.

Для довідки:

У реаліті «Пара на мільйон» зустрінуться два різні світи: активні, впевнені в собі й епатажні самотні дівчата, які все знають про світ Instagram, моди та івентів, та їхня цілковита протилежність — стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube та читанню книг. Вже у першому випуску учасники об’єднаються у 12 пар. І в такому складі пройдуть усі наступні випробування, аби заробити один мільйон гривень! А підтримуватимуть їх зіркові ведучі — королева Instagram Леся Нікітюк та інтелігентний гуморист Роман Міщеряков.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» – навесні 2022 року на Новому каналі. Не пропустіть!

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