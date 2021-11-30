Сергій Нікітюк: «Я не міг ані дихати, ані ходити нормально»

Модельний експерт та ведучий «Предметка пост-шоу» на YouTube Нового каналу розповів про травму під час закордонної подорожі. Не повторюйте його помилок!

Останнім часом дедалі популярнішими стають екстремальні види спорту, і практично кожен бодай раз намагався стати на якусь дошку – сноуборд, вейкборд, серф тощо. І хоча на перший погляд здається, що головне – це правильно вибрати інструктора, важливо ретельно підійти і до вибору місця навчання. Від цього залежить ваша безпека.

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Сергій Нікітюк на власному досвіді перевірив, чим може закінчитися спроба новачка стати на дошку у місці, де й професіонали не завжди впевнено почуваються:

– Це був 2007 рік, – згадує ведучий. – Чомусь я вирішив, що стану великим серфером і захотів підкорювати хвилі. Для цієї пригоди я вибрав острів Тенеріфе: мене підкупило, що там завжди однаково гарна погода, а це був кінець грудня. Але проблема в тому, що крім прогнозу я нічого не читав про ці острови, і вирішив, що з усім розберуся на місці. Приїхав, знайшов серферську школу на узбережжі – а там їх мільйон! – узяв одразу абонемент на 10 уроків і радісний пішов обирати гідрокостюм. Але суть у тому, що Тенеріфе – це острови вулканічного походження, і там проблемне дно: під водою дуже багато гострого каміння з вулканічної породи. І на першому ж занятті я звалився з серфа і вдарився дуже сильно ребрами об такий камінь. Більше не займався – не міг навіть підвестися, не говорячи уже про те, щоб ходити нормально. 10 днів! Ми потім летіли через Мадрид додому, і у нас було там два дні вільних – якраз запалювали різдвяну ялинку. А я не міг взагалі розслабитися і насолоджуватися усією цією святковою атмосферою, бо мені було боляче навіть дихати. І найприкріше, що нічого з цим не можна було зробити, мене просто перемотали еластичними бинтами, і з ними я мучився три тижні. З тих пір я міг тільки дивитися на серферів і вирішив, що більше жодних екстремальних видів спорту за кордоном я тестувати не буду. Виняток – це гірські лижі, але я на них особливо не ганяю!

Отже, якщо ви теж мрієте стати на серф, підійдіть до вибору місця для навчання з усією серйозністю. Найкращими країнами для цього вважаються Португалія, Мексика, Домініканська республіка, Балі та Шрі-Ланка.

І нагадаємо, що у суботу на YouTube Нового каналу виходить «Предметка пост-шоу» із Сергієм Нікітюком. Хоча серфінгістом ведучий так і не став, він має інший талант – вміє відчувати і розкривати своїх героїв, як ніхто інший.