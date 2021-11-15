«Я потрапив на лаву підсудних»: Олександр Педан проінспектував студентське життя в Одесі

Зірка Нового каналу разом із донькою Лерою продовжують знімати свій соціальний проект «УніверCheck»

Одеса – не лише перлина біля Чорного моря, а ще й перлина освітнього тревел-шоу ведучого реаліті «Екси» та Improv Live Show (Новий канал) Олександра Педана. Зірковий татусь разом із донькою Лерою їздять Україною та знімають соціальний проект «УніверCheck». У ньому покажуть студентське життя міст, гуртожитки, аудиторії та особливості найкращих вишів.

– Нещодавно ми завершили зйомку в Національному університеті «Одеська юридична академія», – розповідає Педан. – Усіх карт розкривати не буду, але анонсую, що потрапив на лаву підсудних, а Лера ідчула себе суддею. Ще ми займалися стрільбою в тирі та навіть встигли перевірити чесність наших ведучих на детекторі брехні. Грали в шахи та роздивлялися сонячні електростанції в гуртожитку. Звісно, багато гуляли одеськими вуличками, ганяли наввипередки по трасі здоров’я та ще багато цікавого.

Донька Олександра Педана побувала на вибуху на газовій станції

Ведучий каже, що це місто-мільйонник вражає кількістю можливостей, які дарує студентам.

– Життя там вирує 24 на 7. Місто привабливе, бо дуже живе та активне, – каже Олександр. – Там багато університетів, величезний вибір спеціальностей. І взагалі класно вчитися в місті, де багато сонця, зелені, парків, музеїв і є море! Та треба пам’ятати, що там недешево. Ціни приблизно такі, як у Києві. І це не лише про варіанти дозвілля, а й, насамперед, про саме навчання. Зважте на це.

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Донька ведучого Лера не приховує захвату від зйомок в Одесі.

– Це тусовочне місто! – ділиться враженнями Лера. – Там багато різних кафе, клубів, класних місць, де можна погуляти та цікаво провести вільний час. Запам’ятався заклад «Молодість», де хочеться весело посидіти ввечері і смачно поїсти. Величезний плюс – море. Я люблю його! Кажуть, студенти там чомусь не дуже купаються (сміється). Та взагалі це крута перевага.

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана в березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.