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Олександр Педан із донькою знайшли університет, де пацієнти-манекени вміють втрачати свідомість і народжувати

Олександр Педан із донькою знайшли університет, де пацієнти-манекени вміють втрачати свідомість і народжувати

Український виш, що вразив потужністю та інтерактивністю, ведучий Нового каналу покаже у своєму освітньому тревел-шоу

Улюблений ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своєю 16-річною донькою Лерою продовжують зйомки соціального проекту про університети України «УніверCheck». В освітньому тревел-шоу для YouTube покажуть правду про виші, студентське життя у містах, гуртожитки та всі цікаві можливості для молоді. Нещодавно вони відвідали Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

– Недарма Харків називають студентською столицею України, – ділиться ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show на Новому каналі. – Там дуже класна інфраструктура для студентів, багато безкоштовних місць – усілякі парки та навіть зоопарк. Університет імені В. Н. Каразіна знаходиться в самому серці міста, на одній з найбільших площ Європи – площі Свободи. 

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Олександр Педан із донькою знайшли університет, де пацієнти-манекени вміють втрачати свідомість і народжувати

Дві будівлі, де знаходиться виш, спорудили для уряду, коли Харків був столицею України. За словами Педана, це помітно одразу, адже монументальна споруда вражає і зовні, і всередині.

– В університеті знаходиться музей археології. Я не так багато бачив таких в Україні. Також є музей історії Каразіна, де показано, як тут навчалися в імперські часи, які були мундири у студентів та викладачів, – розповідає новоканалець. – Ще в університеті є класні аудиторії-лабораторії. А також симуляційний центр, де відтворили лікарню з палатами та пацієнтами. Пацієнти – інтерактивні манекени, якими керують комп’ютери. Вони вміють плакати, втрачати свідомість, народжувати тощо. Обладнання, до речі, привезене з Ізраїлю, США та Канади. У цьому навчальному закладі багато різних спеціальностей. Екскурсію нам проводила дівчина, яка навчається на астронома. Цікаво, що при гуртожитку є Karazin Student Hall, у якому студенти можуть проводити вільний час. Там стоять більярдні столи, настільні ігри, проектор для перегляду кіно. 

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Олександр Педан із донькою знайшли університет, де пацієнти-манекени вміють втрачати свідомість і народжувати

Зі зйомок Олександр та Лера Педани поїхали не з порожніми руками. Оскільки в університеті  є власний мерч, то зіркам подарували худі, чашки та всілякі дрібниці.

– Одразу відчула потужність Харківського університету. Він дає багато можливостей, – поділилася враженнями донька зіркового тата. – Місто за атмосферою нагадало Київ, мені це імпонує. 

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана у березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.

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