«Все правдиво!»: Олександр Педан із донькою проінспектували медунівер у Полтаві

Стартували зйомки освітнього тревел-шоу Олександра Педана та його доньки Лери

Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом із 16-річною донькою Лерою розпочав зйомки соціального проекту про університети України «УніверCheck». Вони їздять країною, щоб розповісти про можливості навчання для абітурієнтів. Показуватимуть особливості життя студентів у різних містах. Перетворять проблему вибору університету на цікавий квест!

– В Полтаві ми відвідали державний медуніверситет, – розповідає Олександр. – До речі, він входить до п’ятірки найкращих медзакладів України. До цього я ніколи не бував у медичних навчальних закладах. Коли ми зайшли, то на нас одразу ж надягнули халати, шапочки, маски. І було враження, що потрапили до лікарні. Згодом зрозуміли, що це й додає студентам мотивації. Круто, що вони не лише навчаються, а ще й постійно практикують: роблять операції на сучасних манекенах, працюють у стоматологічних фантомних класах, спілкуються з лікарями, які в них викладають. Мене здивували дуже вмотивовані студенти, які навчаються по вісім років і на 3-4-му курсах паралельно підпрацьовують у лікарнях. А ще університет працює в офлайні. Адже лікарі мають здобувати освіту на практиці.

Окрім навчального корпусу універів,Олександр з донькою обов’язково відвідують гуртожитки.

– Мені як батькові важливо побачити, в яких умовах живуть студенти, – пояснює телеведучий. – Знімаємо все максимально правдиво. Скажу, що з задоволенням занурився у студентське життя. Нас просто в кімнаті нагодували «домашніми» хінкалі з магазину, сальцем, чорним хлібом та напоїли чаєм. Таке враження, що аж помолодшав (усміхається).

А ще команда проекту розглядає можливості для життя та роботи студентів у місті. Тут Полтава потішила своєю камерністю та затишними вулицями.

– Мені дуже сподобалося місто, – ділиться враженнями Лера. – Компактне, яскраве, весь центр можна обійти за 40 хвилин. До речі, поки що саме в Полтаві побачила найкращі гуртожитки серед тих, де ми були. Там класне ком’юніті студентів!

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана у березні 2022 роцу. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.