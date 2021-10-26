Вихідні у жовтні 2021: скільки будемо відпочивати?

Жовтень 2021 року порадує українців додатковими вихідними! Давно хотіли відпочити, але два дні вистачало лише на те, щоб поробити домашні справи та розібратися з маленькими дорученнями? Тоді лови довгі вихідні у жовтні 2021 року.

Додатковий вихідний у жовтні 2021 року українці отримали через державне свято – День захисника України. Щороку його відзначають 14 жовтня у День українського козацтва. Оскільки у жовтні 2021 року свято випадає на четвер, його зроблять вихідним. Аби не переривати відпочинок, влада вирішила зробити вихідним і наступний день – п’ятницю, 15 жовтня. Таким чином у жовтні 2021 року українці матимуть довгі вихідні – 14, 15, 16, та 17 жовтня. Проте п’ятницю 15 жовтня потім доведеться відпрацювати у суботу 23 жовтня. Таким чином у жовтні українці матимуть всього 11 вихідних – 2 і 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 і 31числа.

Окрім цього, у жовтні 2021 року можна буде відзначити і свята, через які не заплановані додаткові вихідні. Їхній перелік надаємо нижче.

Календар святкових днів жовтня

1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.

3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.

4 жовтня – Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.

8 жовтня – День юриста України.

9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти.

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).

12 жовтня – День кадрового працівника.

14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України.

16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).

17 жовтня – День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).

19 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

23 жовтня – День працівника реклами.

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй.

25 жовтня – День маркетолога.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).

Фото – iStock

Більше новин:

Коли ретроградний Меркурій 2021: дати і застереження