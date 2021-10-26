Гості залишилися голодними: хто залишив «Пекельну кухню»

Алекс Якутов попрощався назавжди з двома кухарями

На восьму вечерю до телересторану «Пекельної кухні» (Новий канал) завітав особливий гість – собака Анфіса. Це домашній улюбленець Пекельного Шефа Алекса Якутова. Кухарі мали приготувати для неї три святкові страви.

– В Анфіси був день народження, – каже Алекс. – Я дуже хотів, щоб вона яскраво відсвяткувала свої п’ять років. З гарними враженнями та відмінним смаком страв від кухарів «червоної» та «синьої» команд (усміхається).

У собаки – свято, а для кухарів – це шанс довести, що вони знаються на ресторанних трендах. З перших двох страв Анфісі засмакувало те, що приготували «червоні». Окрім їжі для собаки кухарі мали видавати страви й гостям.

– «Синя» кухня не справлялася з замовленнями, – каже Шеф. – Вони повністю завалили десерти. Згодом я поставив на стоп і інші страви.

Схоже, кухарі випробовували Шефа на терплячість. Адже й у команді «червоних» він поставив одну страву на стоп. А потім і взагалі зачинив обидві кухні. Настрій у багатьох гостей був зіпсований, адже вони залишились голодними.

– Я попереджав кухарів, що буду вимагати від них серйозніше та жорсткіше, – казав розлючений Алекс. – Вони мають розвиватися, а фактично – деградують. Цього тижня до номінації потрапили Сергій Симонович, Карина Миргород, Яна Беденко та Катя Лаврененко. І я цілковито згоден із цими кандидатурами. Сергій не виріс, а впав униз. Карина не розвивалася, бо її цікавили лише романтичні стосунки.

На восьмому тижні, за рішенням Алекса Якутова, «Пекельну кухню» залишили Сергій Симонович та Карина Миргород.

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