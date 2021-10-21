Нова історія рівності: в Україні вперше відбудеться MediaForShe Congress

Глобальний рух HeForShe від ООН Жінки та StarLightMedia розпочинають діалог про гендерну рівність в роботі українських медіа. MediaForShe Congress — подія, де українські медіа говоритимуть про зміну підходів до представлення жінок у медіа та створення недискримінаційного контенту. Слоган конгресу — «Нова історія рівності».

Чотири роки поспіль ООН Жінки в Україні проводить щорічний HeForShe Congress — захід, де прогресивні бізнеси із різних сфер об’єднуються навколо теми гендерної рівності та недискримінації.

– Стереотипи щодо жінок і недостатня представленість їх у медіа відіграє значну роль у виникненні упередженого ставлення, неповаги, та навіть насильства по відношенню до жінок і дівчат, – сказала Еріка Квапілова, Голова Офісу ООН Жінки в Україні. – Разом з ключовими стейкхолдерами у цій сфері, ми закликаємо до збалансованого та нестереотипного зображення жінок у засобах масової інформації.

Цього року HeForShe Congress трансформується у MediaForShe Congress та фокусується на ролі медіа у досягненні гендерної рівності. У партнерстві зі StarLightMedia — першою українською медіагрупою, що підписала Women’s Empowerment Principles — конгрес прагне об’єднати тих, хто створює історії та наративи, представників та представниць всіх типів медіа та жанрів: від розважальних та художніх до суспільно-політичних медіа. Спеціальним партнером Конгресу стала компанія Avon Ukraine.

– Я переконаний, що медіа під силу змінювати світ на краще, — сказав Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia. — Ми бачимо багато підтверджень цьому в нашій роботі, це прагнення відображається в цінностях наших людей в кадрі та поза ним. З цією вірою в ширшу відповідальність медіагалузі, її можливості та партнерство створюється MediaForShe Congress. Це майданчик для об’єднання потужностей медіа, креаторів та креаторок, що розділяють цінність гендерної рівності та спільну відповідальність у її досягненні. Разом ми можемо створити нову історію — історію рівності, яка надихатиме та підтримуватиме потенціал жінок, стане на заваді гендерним стереотипам, що лежать в основі дискримінації та насильства. Ми вдячні ООН Жінки в Україні, всім лідерам та лідеркам медіа, які вже заявили про готовність долучились до MediaForShe і тим, хто долучиться у процесі. Ця мета надихає і ми точно можемо досягти її, об’єднавшись.

Мета MediaForShe Congress — дати потужний імпульс для змін в українській медіаіндустрії. Організатори Конгресу розробили спеціальний Конструктор зобов’язань, де керівництво ЗМІ, креатори та креаторки, журналісти, редактори та інші гравці сфери зможуть обрати, як саме вони можуть пришвидшити досягнення гендерної рівності в Україні.

26 жовтня, 14:00 – 19:00

Онлайн-трансляція MediaForShe Congress буде доступною на Facebook-сторінці ООН Жінки в Україні.

Реєстрація для участі у події – за посиланням.

Рух HeForShe, започаткований ООН Жінки – це глобальний рух солідарності на підтримку гендерної рівності, в якому чоловіки та хлопчики стають головними агентами змін. З моменту запуску 2014 року, до кампанії приєдналися глави держав, провідні вчені, керівники глобальних корпорацій, спортсмени, митці та лідери думок, що поділяють філософію гендерної рівності. В Україні рух HeForShe реалізується за фінансової підтримки Швеції.

StarLightMedia — найбільша медіагрупа України, що об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Перша українська компанія, що підписала Women’s Empowerment Principles та публічно відзвітувала про досягнутий прогрес в сфері гендерної рівності. Влітку 2021 року медіагрупа затвердила комплексну стратегію різноманіття та інклюзивності, що охоплює завдання з промоції прав людини, рівності та протидії дискримінації на робочому місці, у партнерствах та контенті StarLightMedia.

Avon — компанія, яка вже 135 років підтримує жінок, пропонуючи інноваційні, якісні косметичні товари. У структуру бізнесу Avon входять передові дослідницькі центри, на базі яких ведеться безперервна наукова робота в області створенні інновацій. Компанія випускає декоративну косметику, косметику по догляду за шкірою обличчя і тіла, парфумерію, а також модні аксесуари та товари для дому – всього понад 1000 новинок щороку.