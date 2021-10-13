Міжнародний успіх! Серіал Нового каналу потрапив у світові тренди

Проект медіахолдингу StarLightMedia потрапив до престижного міжнародного списку найцікавіших новинок у світі телебачення

Серіал «Полкан» про душу поліцейського в тілі пса, який для Нового каналу зняв Vaverka Production, ще не вийшов в ефір, а вже претендує стати світовим трендом! Він потрапив до Fresh TV Fiction – списку найцікавіших серіальних новинок світу, який презентує аналітична компанія The Wit у Каннах.

– Fresh TV – це конференція, що проходить двічі на рік на Каннському телеринку MIP (восени проходить MIPCOM, навесні – MIPTV). Він вважається головним профільним заходом світу та щороку збирає тисячі професіоналів з усіх країн, – пояснила начальник відділу міжнародних продажів і ко-продукції SLM Ася Батаєва-Докаленко. – Відбір проекту в презентацію на Fresh TV вважається престижним – це показник якості продукту, він суттєво збільшує шанси на його міжнародні продажі.

Пес, екшн і переселення душ: Новий канал знімає серіал із зіркою «Перших ластівок»

«Полкан» став першим проектом StarLightMedia, який експерти відібрали до списку Fresh TV Fiction компанія The Wit. А це означає, що серіал не просто зроблений дуже якісно, він ще й креативний, оригінальний та приречений на успіх!

— Серіал «Полкан» сподобався нам своїм гумором, його персонажі — смішні та неординарні. На Fresh TV потрапляє небагато комедій, але «Полкану» це вдалося — цей гумор буде зрозумілий і близький багатьом. Більш того, міжнародна аудиторія може розглядати його як комедійного «Комісара Рекса», — поділилася враженнями генеральна директорка міжнародної аналітичної компанії The Wit Вірджинія Муслер.

Серіал «Полкан» – історія досвідченого та цинічного опера Павла Сафронова, який перебуває в комі, а його душа переселилася у дворового пса. Єдиний, хто чує голос поліцейського, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка, який щойно розпочав кар’єру в поліції. Разом із собакою він і буде розслідувати злочини, раз у раз потрапляючи в комічні ситуації. У головних ролях – Олег Гоцуляк, Тарас Цимбалюк, Юлія Буйновська, Дмитро Вівчарюк, Олександр Сугак і, звісно ж, бордер-коллі на прізвисько Челсі.

Прем’єра серіалу «Полкан» відбудеться навесні 2022 року на Новому каналі!