Вихідні у жовтні 2021: скільки будемо відпочивати?
Жовтень 2021 року порадує українців додатковими вихідними! Давно хотіли відпочити, але два дні вистачало лише на те, щоб поробити домашні справи та розібратися з маленькими дорученнями? Тоді лови довгі вихідні у жовтні 2021 року.
Додатковий вихідний у жовтні 2021 року українці отримали через державне свято – День захисника України. Щороку його відзначають 14 жовтня у День українського козацтва. Оскільки у жовтні 2021 року свято випадає на четвер, його зроблять вихідним. Аби не переривати відпочинок, влада вирішила зробити вихідним і наступний день – п’ятницю, 15 жовтня. Таким чином у жовтні 2021 року українці матимуть довгі вихідні – 14, 15, 16, та 17 жовтня. Проте п’ятницю 15 жовтня потім доведеться відпрацювати у суботу 23 жовтня. Таким чином у жовтні українці матимуть всього 11 вихідних – 2 і 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 і 31числа.
Окрім цього, у жовтні 2021 року можна буде відзначити і свята, через які не заплановані додаткові вихідні. Їхній перелік надаємо нижче.
Календар святкових днів жовтня
1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.
3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.
4 жовтня – Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.
8 жовтня – День юриста України.
9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти.
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).
12 жовтня – День кадрового працівника.
14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України.
16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).
17 жовтня – День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).
19 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
23 жовтня – День працівника реклами.
24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй.
25 жовтня – День маркетолога.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).
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