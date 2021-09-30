«Стоп-Земля»: для зйомок фільму в Україні створили унікальну акторську лабораторію

Режисерка Катерина Горностай зняла у своїй стрічці непрофесійних акторів-підлітків. Щоб вони навчилися вільно імпровізувати українською та стали цілісним акторським колективом, вона організувала для них спеціальне навчання

«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість та дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній лабораторії.

Український фільм «Стоп-Земля» отримав гран-прі на Одеському кінофестивалі

— Ми шукали молодих акторів серед київської молоді, яка, по-перше, здебільшого не має акторського досвіду, по-друге, в основній масі не користується побутовою українською. Лабораторія мала на меті вбити двох зайців — щоб її учасники звикли до імпровізування українською і стали цілісним акторським колективом (ми шукали для фільму «свій» клас — до лабораторії майже ніхто з акторів не був знайомий), — розповіла Катерина Новому каналу, який став партнером фільму. — Навчити бути актором чи акторкою ми не прагнули, бо це завдання не одного року навчання. Ми хотіли заразити хлопців та дівчат нашими кіношними смаками і разом з ними розробити стиль існування в кадрі, який би підходив нашому задуму — фактично ми з ними створили маленький документальний театр, а їх перетворили на ідеальну трупу. Найбільшим викликом для нас було те, що ми створювали таку модель вперше.

Організувати лабораторію допоміг грант Українського культурного фонду, завдяки цьому навчання було безкоштовним. Серед тренерів — Вероніка Костевич, яка викладала ритм і танець, Анна Охрімчук, яка провела цикл занять з голосу, Саша Індік, яка проводила тренінги з акторської майстерності. А також сама Катерина Горностай і режисер монтажу Нікон Романченко, які розбирали з майбутніми акторами поняття режисури та ставили з ними етюди.

— У лабораторії не йшлося про інформацію, швидше, про набування досвіду спільного творення, звільнення від пересторог, що хтось спостерігає за тобою, і задньої думки про те, як ти виглядаєш. Найбільшим нашим завданням було навчитись імпровізувати, — зазначила режисерка. — Але давали багато корисного, що знадобиться не лише на акторському шляху, а й просто в житті. Як, наприклад, вміння сприймати власне життя, як твір мистецтва з певною драматургією — це зменшує напруження й допомагає справлятись з труднощами. Думаю, якби не лабораторія, фільм не вийшов би взагалі. Бо така драматургічно проста історія не вдалась би без реалістичного існування актора у кадрі. Сучасне покоління дуже відчуває фальш і нещирість. У цьому я їх розумію та підтримую.

На основі набутого досвіду Катерина хоче створити кіношколу, в якій би навчалися не тільки підлітки.

— Спершу в ній не було б розподілення за спеціальностями. І вже після першої курсової роботи (документального фільму) кожен студент міг би обрати спеціалізацію. Хтось лишився б у режисурі для дипломної роботи, хтось би пішов на акторське, хтось відчув себе сценаристом і залишився там, — розповіла Горностай. — Насправді в навчанні поділ дуже умовний. І важливіше дещо інше — погляд на світ, який за допомогою режисури, акторства чи драматургії ти транслюватимеш в своєму творі. Саме формування цього погляду і є основною задачею подібної школи.

До слова, стрічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021. Крім цього, «Стоп-Земля» став лідером за кількістю номінацій на національну премію кінокритиків «Кіноколо» — переможці будуть оголошені 21 жовтня. Усі охочі зможуть побачити фільм з 4 листопада — він вийде в обмежений кінопрокат. Інформаційний партнер картини — Новий канал.