Новий канал покаже серіал про баскетболістів

З одного боку, драматична історія чоловіка середнього віку, а з іншого – легка молодіжна комедія. Дівоча баскетбольна команда з провінції та строгий тренер з Суперліги. А ще – кохання, розчарування, сутички і змагання… На замовлення Нового каналу SPACE Production знімає серіал «Дрімтім».

В основі сюжету комедійного серіалу «Дрімтім» – історія про головного тренера столичного чоловічого баскетбольного клубу, який втрачає роботу через свій скандальний характер і зневажливе ставлення до жінок. Повернувшись до рідного містечка Зорин, за наполяганням матері, він починає тренувати там студентську жіночу команду.

– Цього літа ми розширили нашу співпрацю із холдингом StarLightMedia – почали розробляти перший серіал для Нового каналу, – каже Дар’я Легоні-Фіалко, генеральна продюсерка та засновниця SPACE Production. – Комедія «Дрімтім» ідеально підійде аудиторії каналу, адже це історія про студентські роки: про перші перемоги у навчанні, спорті, про перші поразки, серйозне кохання та розчарування. Команда серіалу доклала максимум зусиль, аби розповісти глядачеві про серйозні речі з гумором.

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Назва серіалу, до речі, – не просто яскраве модне слово. В ньому прихований цікавий факт!

– А знаєте що таке «Дрімтім»? Так називали баскетбольну збірну США на Олімпійських іграх 1992 року, – розповідає генеральна продюсерка кіно-серіального департаменту Нового каналу Саша Ткаченко. – На думку журналістів і любителів баскетболу, ця команда була найкращою в історії гри. Мені здається, що назва «Дрімтім», враховуючи акторський склад та історію, відмінно підходить для нашого серіалу.

Центральну фігуру серіалу, супертренера, який переживає переламний момент, зіграє актор Михайло Кукуюк. У його партнера, молодого тренера з провінційного містечка, перевтілиться Григорій Бакланов. Їхніми красунями-партнерками стануть Дар’я Петрожицька, Анастасія Іванюк, Марія Стопник, Валерія Товстолес, Марія Моторна, Марина Веремійчук, Валерія Фокіна та інші.

– Зйомки лише розпочалися, і в мене є певне хвилювання, чи буду відповідати тому ідеалу, який маю з дитинства, – моделі модної гри, – ділиться актор Михайло Кукуюк. – Хоча, зізнаюсь, у баскетболі я не новачок. Вчився колись в англійській школі з акцентом на баскетбол, а не футбол, як було всюди.

На етапі підготовки до зйомок акторів тренував столичний клуб «Київ-Баскет».

– Майже всі актори вперше взяли до рук м’яча на спортивній репетиції перед зйомками, – каже режисер-постановник серіалу Аркадій Непиталюк. – Та після тренувань з професіоналами деякі дівчата спокійно закидають триочкові. Цілком вірогідно, що на зйомках акторки будуть грати самі, без дублерів, адже продовжують щоденно займатися з професійними баскетболістами.

Комедійний серіал «Дрімтім» чекайте в ефірі Нового каналу у 2022 році.