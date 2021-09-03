Чи все по-чесному, і куди подівся ресторан: 5 популярних запитань про перший сезон «Пекельної кухні»

6 вересня о 19:00 Новий канал розпочне небувалу кулінарну битву

Зовсім скоро суворий Шеф Алекс Якутов відчинить ворота «Пекельної кухні». Він підготував складні випробування, щоб знайти найбільш вправного, відважного та професійного кулінара. Хто крутіше готує – жінки чи чоловіки? За 16 випусків справедливий Шеф поставить крапку в одвічному гендерному питанні. Перед прем’єрою першого сезону кулінарного реаліті Новий канал зібрав популярні запитання телеглядачів про проект, а Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов і керівниця проекту Альона Синегіна на них відповіли.

Запитання 1: Чи всі учасники – професійні кухарі? Для аматорів двері «Пекельної кухні» зачинені?

– Більшість учасників – професійні кухарі, але є парочка талановитих кулінарів-аматорів з величезним потенціалом, – розповідає Альона Синегіна. – Щоб знайти наших учасників, ми розглянули кілька тисяч претендентів. Кастинг проходив у три етапи: перегляд анкет, онлайн-спілкування і зустріч із Шефом у Києві.

Запитання 2: Чи все по-чесному в реаліті або є заздалегідь прописані сценарії, де відомо, хто вилетить?

– Є сценарії конкурсів, де описано, якими вони мають бути. Та як поводитимуться учасники – ніхто не знає, – каже керівниця проекту. – Наприклад, фінал реаліті був настільки непередбачуваним, що навіть знімальна група розділилася на два табори і робила жартівливі ставки, хто вийде з кабінету Шефа й отримає головний приз (після фінальної вечері двоє суперфіналістів піднімаються в кабінет Шефа для оголошення вердикту, і той, перед ким двері виявляться відчиненими, стає переможцем проекту – прим. ред.)

Запитання 3: А що ще крім готування буде в «Пекельної кухні»?

– Буде багато особистого. Кохання, не завжди взаємне, пропозиція руки і серця, симпатія, ненависть, коаліції, щоб вижити неугодних, дружня підтримка, багато хвилювань у моменті, – продовжує керівниця проекту. – Все як у житті. Адже під час роботи на професійній кухні в ресторані всі справжні, все видно, не можна носити маску, а в запарі на вечірньому сервісі неможливо прикидатися.

Запитання 4: Скільки гостей обслужив ресторан «Пекельної кухні»?

– Близько 650 гостей за весь сезон, – каже Шеф. – Не завжди в кухарів виходило смачно нагодувати відвідувачів. Тому кілька разів мені довелося зачинити кухню ресторану, хоча в залі була повна посадка гостей, які очікували свої страви.

Запитання 5: Яка доля ресторану «Пекельної кухні»?

– Це телересторан, який був спеціально побудований для зйомок, – розповідає Альона Синегіна. – Частину кухонної техніки, яку використовували наші кухарі, спеціально везли з Іспанії. Під проект був виготовлений роздатковий стіл завдовжки 10 метрів. А самі декорації будували п’ять тижнів. Після проекту їх розібрали, і зберігають до другого сезону.

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» всією сім’єю з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі

В тему:

«Пекельна кухня» на Новому каналі в 100 кадрах. Чого чекати від 1 сезону?

Ведучого «Пекельної кухні» виштовхали з автобуса: «Скромним далеко не заїдеш!»