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Пекельний Шеф Алекс Якутов «прожарить» українських селебритіз

Пекельний Шеф Алекс Якутов прожарить українських селебритіз

30 серпня Новий канал запускає на YouTube новий зірковий кулінарний проект на чолі з Пекельним Шефом. Першими під гарячу руку Алекса Якутова потраплять Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Вони продемонструють свої кулінарні таланти і спробують витримати пекельну «прожарку» від Шефа.

У звичайному ресторанному житті Алекс Якутов перевіряє професійні скіли кухарів. А тепер його чекає інша кулінарна ревізія – під час готування сніданків в YouTube-шоу Нового каналу «Прожарено» він перевірить кухарські вміння українських зірок і поділиться особистими кулінарними лайфхаками. Поки Шеф готуватиме в дві руки, гості спробують приготувати ту саму страву в чотири. Кожен сніданок від Алекса Якутова хоч і виглядатиме, як витвір кулінарного мистецтва, але приготувати його зможуть навіть ті, хто ніколи не захоплювався кухнею. Адже кулінарну магію він творитиме з простих і доступних продуктів. І, головне, Шеф поділиться з глядачами «фішками», здатними перетворити звичайну страву на мішленівську! А перші, хто спробують приготувати смачний і ситний сніданок за рецептом Алекса Якутова – Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк.

– Мої коронні страви – грибна юшка і борщ, – розповідає Соня Плакидюк. – Борщ готую на меду. Всі, хто його куштував, сказали, що це страшний приворот. Зазвичай після нього женихи тягнуть мене під вінець (сміється).

Пекельний Шеф Алекс Якутов прожарить українських селебритіз

До речі, борщем може похвалитися і Сергій Нікітюк. І не лише цією стравою.

– Я дуже педантичний на кухні. Ненавиджу, коли брудно. В мене все має бути ідеально чисто, – зізнається він. – Перед тим як почати готувати, викладаю продукти і прораховую, що за чим йде. А під час приготування постійно прибираю.

Пекельний Шеф Алекс Якутов прожарить українських селебритіз

Чи допоможуть ці вміння зірковій парі стати кращими кулінарами «Прожарено» – дізнаєтеся сьогодні. Адже за роботу на кухні кожна пара буде отримувати від суворого Шефа бали.

І як бонус – після перегляду «Прожарено» кожен глядач дізнається крутий рецепт сніданку, який зможе приготувати сам! Адже не лише вівсянку їсти вранці! Слідкуйте за YouTube Нового каналу 30 серпня і не пропустіть прем’єру кулінарного шоу.

Вже 6 вересня о 19:00 відбудеться грандіозна прем’єра кулінарного реаліті Нового каналу «Пекельна кухня».

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