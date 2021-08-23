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Вгадуй мальовничі куточки України та вигравай призи від Нового каналу

Вгадуй мальовничі куточки України та вигравай призи від Нового каналу

До Дня Незалежності України Новий канал оголошує конкурс! Протягом п’яти днів в ефірі будуть з’являтися графічні заставки-привітання з різних куточків країни. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно впізнати зображені локації та написати їх назви під відповідними постами у офіційних соцмережах Нового каналу в Instagram та Facebook.

Усього різних заставок із привітаннями до Дня Незалежності України буде шість, і з 20 серпня по 24 серпня ви зможете побачити їх всі в ефірі Нового каналу. Потрібно впізнати, які саме мальовничі куточки нашої країни ви побачите на екрані, обов’язково назвати всі шість та написати правильну відповідь у коментарях під постами в офіційних соціальних мережах Нового.

Серед усіх учасників конкурсу, які надішлють правильні відповіді до 12:00 25 серпня, рандомним способом будуть розіграні п’ять призів – наборів сувенірної продукції Нового каналу. Три набори ми розіграємо в Instagram та ще два – у Facebook.

Тож уважно стежте за ефіром Нового каналу з 20 по 24 серпня 2021 року, вгадуйте дивовижні локації України та вигравайте приємні призи!

Офіційні правила конкурсу – тут.

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