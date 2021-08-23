Вгадуй мальовничі куточки України та вигравай призи від Нового каналу

До Дня Незалежності України Новий канал оголошує конкурс! Протягом п’яти днів в ефірі будуть з’являтися графічні заставки-привітання з різних куточків країни. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно впізнати зображені локації та написати їх назви під відповідними постами у офіційних соцмережах Нового каналу в Instagram та Facebook.

Усього різних заставок із привітаннями до Дня Незалежності України буде шість, і з 20 серпня по 24 серпня ви зможете побачити їх всі в ефірі Нового каналу. Потрібно впізнати, які саме мальовничі куточки нашої країни ви побачите на екрані, обов’язково назвати всі шість та написати правильну відповідь у коментарях під постами в офіційних соціальних мережах Нового.

Серед усіх учасників конкурсу, які надішлють правильні відповіді до 12:00 25 серпня, рандомним способом будуть розіграні п’ять призів – наборів сувенірної продукції Нового каналу. Три набори ми розіграємо в Instagram та ще два – у Facebook.

Тож уважно стежте за ефіром Нового каналу з 20 по 24 серпня 2021 року, вгадуйте дивовижні локації України та вигравайте приємні призи!

Офіційні правила конкурсу – тут.