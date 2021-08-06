Програма Новий канал на тиждень з 2 по 8 серпня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 2 по 8 серпня 2021 – уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 2 по 8 серпня 2021

Програма Нового каналу на понеділок – 2 серпня 2021

9:30 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

16:55 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

Програма Нового каналу на вівторок – 3 серпня 2021

7:45 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

9:35 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:35 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

Програма Нового каналу на середу – 4 серпня 2021

10:05 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:45 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

16:50 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

Програма Нового каналу на четвер – 5 серпня 2021

7:35 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

9:40 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

13:05 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

16:50 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

Програма Нового каналу на п’ятницю – 6 серпня 2021

7:10 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

9:20 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

15:30 – фільм «Хан Соло»

«Хан Соло» – фільм, який розповість історію життя молодого Хана Сола і його коханої Кіри. Вони жили на планеті Кореллі, де їх доля здавалася безперспективною. Але головному герою вдається покинути цей світ, давши наостанок Кірі обіцянку обов’язково за нею повернутися. Через певний час Хан виявиться в компанії Тобіаса Беккета – розшукуваного злочинця, який працює на Драйдена Воса. Герою необхідно продемонструвати всім, що він здатний виконувати навіть найскладніші доручення. Адже тільки так Хан отримає можливість, нарешті, повернутися до коханої дівчини.

Програма Нового каналу на суботу – 7 серпня 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

16:55 – фільм «Еволюція»

«Еволюція» – фільм розповідає про Каньйон Глен, Арізона, наші дні. Готуючись до іспиту в школі пожежників, Уейн проводить ніч в пустелі і стає свідком падіння метеорита. На наступний день вчитель біології доктор Айра Кейн і вчитель геології Гарі Блок пробираються в печеру, до місця падіння. Вони беруть пробу дивної блакитної рідини, що витекла з метеорита.

Програма Нового каналу на неділю – 8 серпня 2021

11:40 – фільм «Напролом»

«Напролом» – за сюжетом, в недалекому майбутньому в світі побудована найбільша і найнадійніша в’язниця для особливо небезпечних злочинців під назвою МС-1. Втекти з неї просто неможливо, адже вона знаходиться у відкритому космосі, а всі ув’язнені перебувають в анабіозі. Одного разу з’являються чутки, що над злочинцями, які відбувають ув’язнення на МС-1, проводяться незаконні експерименти. Щоб у всьому розібратися туди відправляється делегація на чолі з дочкою президента США Емілі Уорнок. Коли вони прибувають на місце, на МС-1 відбувається бунт ув’язнених, і дівчина стає їх заручницею.

23:35 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.