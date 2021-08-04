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«Будиночок на щастя»: цікаві факти про серіал

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Сітком «Будиночок на щастя» дуже полюбився глядачам Нового каналу. Герої наче не грають, а показують своє реальне життя: з його комедією, проблемами та непередбачуваними ситуаціями. Тож ми зібрали для тебе цікаві факти про сітком. Мерщій читай наш матеріал!

Факт перший

Третій сезон серіалу знімався у непростих умовах. Зйомки почались ще навесні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу, їх довелося відкласти аж до осені. Складність полягала у тому, що більшість сцен відбувались на вулиці і за сценарієм, мало були тепло літо, а не холодна осінь. Тож акторам доводилось робити вигляд, що їм тепло, комфортно, ходити у літньому одязі, а знімальній групі потрібно було слідкувати за погодою та прибирати жовте листя з кадру. Повір, це робота не проста.

Іноді температура на знімальному майданчику (на вулиці) досягала нуль градусів! В цей час актори ходили у футболках, шортах та спідницях, адже у сіткомі літо!

Бурбон часу: герої «Будиночок на щастя» потрапили у минуле

Факт другий

У третьому сезоні ти побачиш сцени, зняті у київській квартирі Макса (Кості Войтенко). Проте зйомки проходили не в столиці, а в передмісті Києва. Помешкання спеціально орендували для зйомок на деякий час, щоб відзняти там всі потрібні сцени.

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Віталіна Біблів, Костя Войтенко і Назар Задніпровський

Факт третій

Карантин та пандемія повпливали на сітком не тільки через затримку зйомок третього сезону. Нові реалії світового життя потрапили і до сюжету серіалу. Тож в нових серіях кожен з нас зможе знайти частинку себе та своєї сім’ї під час карантину.

Факт четвертий

Іноді буває, що актори настільки вживаються в роль свого персонажа, що стають дуже на них схожими. Що ж щодо наших акторів з сіткому?

Макс – Костя Войтенко: якщо в житті Костя може зіграти все що завгодно, виконати будь-яку роль, то персонажу Максу це дається важко. Юний бізнесмен не вміє хитрувати, і від провалу його рятує тільки щасливий випадок.

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Маша – Галина Безрук: в серіалі столична штучка Маша не любить Сеньківку. Серед її пріоритетів – салони краси, одяг і модні тусовки. Чого не скажеш про Галину Безрук. В житті акторка не сидить склавши руки: з восьми років почала свою акторську кар’єру, прекрасно співає та грає на скрипці. У дитинстві вона проводила багато часу в бабусі в селі. Тому її не злякати коровами, на відміну від її персонажа Маші.

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Постійно ховали жовте листя: як знімали новий сезон «Будиночка на щастя»

Василь – Назар Задніпровський: герой – простак, живе у селі, проте наділений життєвою мудрістю, хитрістю, жагою до грошей та коханням до своєї дружини Люби. Заслужений і народний артист України Назар Задніпровський зізнався, що не дуже любить сільські клопоти та працю. Він корінний киянин і перший раз потрапив до села, коли поїхав до родичів дружини. Актор навіть намагався допомогти та накопати картоплі, проте все завершилось тим, що в нього прихопило спину і він вирішив, що краща допомога – фінансова.

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Люба – Віталіна Біблів: героїня мешкає у селі. Вона надзвичайно добра, позитивна, розумна жінка. Любить гарно одягатися і намагається керувати чоловіком. В реальному житті акторка Віталіна обожнює великі міста з їхнім шаленим ритмом. Віталіну й Любу об’єднує оптимізм, з якими вони йдуть по життю. Актриса розповіла ЗМІ, що цю рису характеру в ній виховали її улюблені бабусі. До речі, деякі фішечки для ролі, акторка запозичила теж від своїх знайомих у селі.

Будиночок на щастя: цікаві факти про серіал

Дуже сподіваємось, що тобі сподобались наші цікавинки про серіал.

А також нагадуємо, що спеціально до Дня Незалежності України, 24 серпня, на Новому каналі вийде спецвипуск «Будиночок на щастя».

Не пропусти вже 24 серпня о 18:00 на Новому каналі…

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