Програма Новий канал на тиждень з 19 по 25 липня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021
Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021 – уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!
Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021
Програма Нового каналу на понеділок – 19 липня 2021
10:50 – фільм «Блакитна лагуна»
«Блакитна лагуна» – американський фільм, знятий за мотивами твору ірландського письменника Генрі Де Вер Стекпула. За сюжетом, страшна аварія корабля, щасливий порятунок і незаселений острів дали початок одній із найкрасивіших і зворушливих історій про кохання. Довгі роки юна пара живе на прекрасному тропічному острові. Але в міру того, як вони дорослішають, в їхніх серцях зароджується піднесене, гарне, як навколишній світ, почуття.
12:55 – фільм «Повернення в блакитну лагуну»
«Повернення в блакитну лагуну» – американський романтичний пригодницький фільм 1991 року, який є сиквелом і римейком оригінальної картини з новими персонажами. За сюжетом, герої «Блакитної Лагуни» довгі роки щасливо прожили на безлюдному острові, померли, але їх тропічний рай не залишився пустелею. На зміну їм прийшли їх син Річард і дівчинка Лілі, дочка загиблої пасажирки з проходив повз корабля. Вимушені з восьми років жити одні в загубленому серед океану тропічному раю, вони безтурботно проводили дні в своєму Едемі, непомітно перетворюючись з хлопчика і дівчинки в чоловіка та жінку. Але одного разу біля острова кидає якір корабель. І разом з ним в життя невинних остров’ян приходять спокуси і небезпеки цивілізації, які загрожують зруйнувати ідилію їхнього життя…
15:00 – фільм «Блакитна лагуна: Пробудження»
«Блакитна лагуна: Пробудження» – драматична пригодницька мелодрама, у фокусі сюжетної лінії якої двоє підлітків Емма та Дін, які опинилися на безлюдному острові в Карибському морі. Під час морської прогулянки Емма впала за борт корабля, і тільки Дін побачив це і стрибнув за нею в море. Проходять тижні – й молоді люди закохуються, дізнаються багато одне про одного, а також пізнають себе.
19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»
«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.
Програма Нового каналу на вівторок – 20 липня 2021
1:45 – розважальне шоу Improv Live Show
Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.
10:05 – телесеріал «Надприродне»
«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…
12:50 – проект «Аферисти в сітях»
«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.
14:50 – фільм «Книга джунглів»
«Книга джунглів» – американський художній фільм із елементами комп’ютерної анімації, знятий режисером Джоном Фавро. В центрі сюжету – хлопчик на ім’я Мауглі, який виріс серед диких тварин. Він закохується у Кейтлін, дочку полковника Джефрі Брайдона, з якою він був знайомий ще до того, як загубився в джунглях. Але підлий наречений Кейтлін, капітан Бун, отримавши від неї відмову, викрадає її, щоб змусити Мауглі привести його до скарбів загубленого мавпячого міста.
21:00 – фільм «Махач вчителів». Прем’єра!
«Махач вчителів» – американський комедійний фільм, який вийшов у 2017 році. За сюжетом, в останній день навчального року тихий вчитель Енді Кемпбелл робить все можливе, щоб не повестися на дорослі приколи учнів, бореться проти жахливої адміністрації та урізання бюджету, тим самим ще сильніше ускладнює роботу. Але все стає набагато гірше, коли Енді випадково переходить дорогу іншому вчителю Страйкленд, який є набагато кращим, ніж Кемпбелл в фізичних параметрах. Страйкленд змушує Енді битися після уроків на очах у всієї школи. А учням тільки бійку вчителів і подавай!
Програма Нового каналу на середу – 21 липня 2021
14:30 – фільм «Відпадний препод»
«Відпадний препод» – німецька кінокомедія режисера Бори Дагтекіна, що вийшла в 2013 році. За сюжетом, невдачливий грабіжник банків Зеки Мюллер після тринадцяти місяців відсидки виходить з в’язниці. Він вирушає на пошуки награбованим видобутку, яка була захована на будівництві. Разом з подружкою вони думали, що там йде всього-на-всього прокладка труб. Яке ж здивування горе-грабіжника, коли він виявляє на потрібному місці новенький шкільний спортзал! Щоб дістатися до награбованого, Зеки намагається влаштуватися на місце шкільного сторожа. Але в результаті легкого непорозуміння замість цього його беруть в якості вчителя на заміну.
21:00 – фільм «Черговий тато»
«Черговий тато» – американська кінокомедія режисера Стіва Карра. За сюжетом, настав той день, коли Чарлі і Філа звільнили з роботи. Тепер вони не можуть оплачувати рахунки дитячого центру, і самі займаються своїми дітьми. Промучившись пару тижнів, татуся відкривають центр денного перебування для дітей. Вони знаходять нові і нові нетрадиційні способи виховання для малюків. Їх центр «Черговий тато» стає дуже популярним. Але конкуренти не дрімають. Директриса дорогого дитячого центру вирішує вижити новачків з бізнесу.
22:50 – фільм «Черговий тато в таборі»
«Черговий тато в таборі» – продовження американської комедії, що вийшла в 2003 році. За сюжетом, татуся Чарлі Хінтон і Філ Раєрсон беруть на себе керівництво літнім дитячим табором. Не маючи жодного уявлення про те, як слід жити в лісовій глушині, ремонтувати старі і напівзруйновані будови і поводитися з невгамовною малечею, Чарлі і Філ незабаром втрачають контроль над ситуацією.
Програма Нового каналу на четвер – 22 липня 2021
9:55 – телесеріал «Надприродне»
«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…
14:30 – фільм «Відпадний препод 2»
«Відпадний препод 2» – продовження гучної німецької кінокомедії. За сюжетом, невдачливий грабіжник банків Зекі Мюллер, а нині крутий вчитель у школі, отримав популярність серед учнів. Містер Мюллер і його клас вирушають у поїздку в Таїланд, щоб зміцнити репутацію своєї школи.
21:00 – фільм «То що, приїхали?»
«То що, приїхали?» – комедія Браяна Леванту, що вийшла в 2005 році. За сюжетом, діти – квіти життя, але з такими гострими шипами, що часом шкодуєш, що не став розводити ромашки. Чи думав Нік Персонс, вирушаючи в новорічну подорож з Вашингтона до Нью-Йорка з нащадками своєї подружки від першого шлюбу, що бажання догодити тим самим коханій і її некерованим чадам обернеться сущим кошмаром?
Програма Нового каналу на п’ятницю – 23 липня 2021
9:20 – проект «Аферисти в сітях»
«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.
14:25 – фільм «Після заходу сонця»
«Після заходу сонця» – американський авантюрний фільм, знятий режисером Бреттом Ратнером у 2004 році. У центрі сюжету – майстер крадіжок Макс і його прекрасна помічниця Лола, які після своєї останньої справи, вирушають на тропічний острів, де сподіваються сповна скористатися плодами своєї праці. Тепер їх фінансове майбутнє визначено, а їх кар’єра злочинців в минулому. Але не все так просто…
16:15 – фільм «Золото дурнів»
«Золото дурнів» – романтичний пригодницький фільм, який вийшов на екрани в 2008 році. В основі сюжету – історія про двох шукачів скарбів, які спочатку розвелися, розчарувавшись у своєму захопленні одне одним, а потім разом напали на слід справжнього скарбу.
Програма Нового каналу на суботу – 24 липня 2021
10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»
«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».
11:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу»
«Орел&.Решка. Чудеса світу» – сезон найбільш незвіданих чудес нашої планети легендарної програми про подорожі. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василіса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!
15:10 – фільм «То що, приїхали?»
«То що, приїхали?» – комедія Браяна Леванту, що вийшла в 2005 році. За сюжетом, діти – квіти життя, але з такими гострими шипами, що часом шкодуєш, що не став розводити ромашки. Чи думав Нік Персонс, вирушаючи в новорічну подорож з Вашингтона до Нью-Йорка з нащадками своєї подружки від першого шлюбу, що бажання догодити тим самим коханій і її некерованим чадам обернеться сущим кошмаром?
Програма Нового каналу на неділю – 25 липня 2021
1:55 – розважальне шоу Improv Live Show
Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.
11:25 – фільм «Черговий тато в таборі»
«Черговий тато в таборі» – продовження американської комедії, що вийшла в 2003 році. За сюжетом, татуся Чарлі Хінтон і Філ Раєрсон беруть на себе керівництво літнім дитячим табором. Не маючи жодного уявлення про те, як слід жити в лісовій глушині, ремонтувати старі і напівзруйновані будови і поводитися з невгамовною малечею, Чарлі і Філ незабаром втрачають контроль над ситуацією.
13:05 – фільм «Черговий тато»
«Черговий тато» – американська кінокомедія режисера Стіва Карра. За сюжетом, настав той день, коли Чарлі і Філа звільнили з роботи. Тепер вони не можуть оплачувати рахунки дитячого центру, і самі займаються своїми дітьми. Промучившись пару тижнів, татуся відкривають центр денного перебування для дітей. Вони знаходять нові і нові нетрадиційні способи виховання для малюків. Їх центр «Черговий тато» стає дуже популярним. Але конкуренти не дрімають. Директриса дорогого дитячого центру вирішує вижити новачків з бізнесу.