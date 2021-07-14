Програма Новий канал на тиждень з 12 по 18 липня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 12 по 18 липня 2021 уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 12 по 18 липня 2021: найцікавіше

Програма Нового каналу на понеділок – 12 липня 2021

9:20 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:00 – фільм «І прийшов павук»

«І прийшов павук» – американський трилер 2001 року із легендарним Морганом Фріменом в головній ролі. Картина є вільною екранізацією однойменного роману Джеймса Паттерсона і сиквелом фільму «Цілуючи дівчат». У центрі сюжету – дочка сенатора Роуза, дівчинка на ім’я Меган, яку викрали. Злочинець виявляється оригіналом, яких мало: замість того, щоб спокійно дочекатися свого заслуженого викупу, він починає грати з поліцією в небезпечну гру, основними учасниками якої стають доктор Алекс Кросс і Джез Фленіган, його нова напарниця з секретної служби, яка охороняла школу.

19:00 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

21:00 – фільм «Угода з дияволом»

«Угода з дияволом» – американський фентезі-трилер, створений режисером Ренні Харліном. За сюжетом, чотири підлітка, які належать до древньої касти тих, що володіють надздібностями, повинні зупинити зло, яке самі колись випустили на волю. Але, щоб успішно впоратися зі своєю місією, їм необхідно навчитися довіряти одне одному.

23:00 – фільм «Вторгнення: Битва за рай»

«Вторгнення: Битва за рай» – австралійський пригодницький фільм, знятий режисером і сценаристом Стюартом Бітті. В основі сюжету – однойменний роман Джона Марсдена. Розповідь у фільмі йде від імені сімнадцятирічної дівчини на ім’я Еллі Лінтон – однієї з сімох підлітків, які ведуть партизанську війну проти вторглися військ якоїсь іноземної держави в їх вигаданому рідному місті Віррові в Австралії.

Програма Нового каналу на вівторок – 13 липня 2021

1:05 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

15:05 – фільм «Тривожний виклик»

«Тривожний виклик» – кримінально-психологічний трилер, знятий у 2013 році режисером Бредом Андерсоном. Фільм розповість про оператора кол-центру 911. Туди надходить дзвінок від дівчинки-підлітка, яка стала жертвою маніяка. Головна героїня зіткнеться зі своїми кошмарами, щоб врятувати дівчину.

21:00 – фільм «Незвичайні пригоди Адель Блан-Сек»

«Незвичайні пригоди Адель Блан-Сек» – пригодницький фільм режисера Люка Безсона, знятий за мотивами однойменного коміксу Жака Тарді. Картина розповідає по безстрашну юну журналістку Адель Блан-Сек, яка готова піти на все заради досягнення мети, навіть якщо для цього їй доведеться вирушити в Єгипет і зіткнутися з муміями всіх форм і розмірів.

23:15 – фільм «Знахар»

«Знахар» – американський драматичний фільм із Шоном Коннері в головній ролі. За сюжетом, уже багато років над відкриттям ліків проти раку працює в повній ізоляції від цивілізації вчений Кемпбелл. З перевіркою з Америки до нього приїжджає молода вчена. І хоча спочатку вони не знайшли взаєморозуміння, але спільна боротьба проти будівельників дороги, що загрожує знищенням рідкісних квітів, допомагає їм зблизитися і зрозуміти один одного…

Програма Нового каналу на середу – 14 липня 2021

15:05 – фільм «Нерв»

«Нерв» – американський молодіжний трилер, створений режисером Генрі Джусто в колаборації з Еріел Шульманом. В основу сюжету ліг однойменний роман Джинн Райан. Фільм розповідає про сімнадцятирічну дівчину на ім’я Ві, яка вирішує довести своїй подрузі Сідні, що вона не закомплексована тихоня. Для цього вона бере участь у неймовірно популярній онлайн-грі «Нерв». Глядачі гри платять гроші гравцям за те, що ті виконують вигадані ними завдання. З кожним разом випробування стають дедалі небезпечнішими. Деякі гравці гинуть…

17:05 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

20:50 – фільм «Бібліотекар: Повернення до копалень царя Соломона»

«Бібліотекар: Повернення до копалень царя Соломона» – американський фільм від студії Turner Network Television, яка є другою частиною трилогії «Бібліотекар». Режисером картини виступив Джонатан Фрейкс. Фільм розповідає про Фліна Карсена, інтелігентного хлопця, співробітника Нью-Йоркської бібліотеки. Але в його душі завжди жила пристрасть до пригод, таємниць і всього того, чим марить будь-який хлопчисько. Одного разу, йому на очі потрапляє цікава праця про легендарні Копальні царя Соломона. Флін вирішує знайти міфічні скарби, промінявши затхле повітря приміщення і книжкових клопів на дух романтики і авантюризму…

22:50 – фільм «Блакитна лагуна»

«Блакитна лагуна» – американський фільм, знятий за мотивами твору ірландського письменника Генрі Де Вер Стекпула. За сюжетом, страшна аварія корабля, щасливий порятунок і незаселений острів дали початок одній із найкрасивіших і зворушливих історій про кохання. Довгі роки юна пара живе на прекрасному тропічному острові. Але в міру того, як вони дорослішають, в їхніх серцях зароджується піднесене, гарне, як навколишній світ, почуття.

Програма Нового каналу на четвер – 15 липня 2021

15:10 – фільм «Смертельний лабіринт»

«Смертельний лабіринт» – американський драматичний трилер, створений режисером Адамом Робітелом. Картина розповідає про шістьох незнайомих і абсолютно різних людей, яких об’єднує одна річ – їм всім сьогодні вранці прийшло запрошення від таємничої організації зіграти в гру. Їхнє завдання буде вибратися з найбільш реалістичною квест-кімнати. Хто зробить з шістьох це першим – отримає приз один мільйон доларів. Звучить досить легко, треба буде просто розкинути мізками і знайти потрібні підказки, щоб пройти завдання. Але те, що ці люди туди потрапили, – абсолютно не випадково.

21:10 – фільм «Бібліотекар: Прокляття Юдиного потиру»

«Бібліотекар: Прокляття Юдиного потиру» – пригодницький фільм із Ноа Вайлі в головній ролі, третя частина з циклу «Бібліотекар». За сюжетом, головному герою знову доведеться врятувати світ, але вже від загрозливого загальному спокою воскресіння Графа Дракули. Перебуваючи у відпустці, Флін знайомиться із запаморочливою красунею Сімоною, яка абсолютно несподівано для Фліна впізнає в ньому бібліотекаря і звертається до нього за допомогою. Разом вони намагаються випередити лиходія у пошуках Чаші Іуди, яка одна здатна воскресити до життя великого вампіра.

23:05 – фільм «Повернення в блакитну лагуну»

«Повернення в блакитну лагуну» – американський романтичний пригодницький фільм 1991 року, який є сиквелом і римейком оригінальної картини з новими персонажами. За сюжетом, герої «Блакитної Лагуни» довгі роки щасливо прожили на безлюдному острові, померли, але їх тропічний рай не залишився пустелею. На зміну їм прийшли їх син Річард і дівчинка Лілі, дочка загиблої пасажирки з проходив повз корабля. Вимушені з восьми років жити одні в загубленому серед океану тропічному раю, вони безтурботно проводили дні в своєму Едемі, непомітно перетворюючись з хлопчика і дівчинки в чоловіка та жінку. Але одного разу біля острова кидає якір корабель. І разом з ним в життя невинних остров’ян приходять спокуси і небезпеки цивілізації, які загрожують зруйнувати ідилію їхнього життя…

Програма Нового каналу на п’ятницю – 16 липня 2021

18:45 – фільм «Обладунки бога: Місія зодіак»

«Обладунки бога: Місія зодіак» – китайський бойовик, головним актором, сценаристом, режисером і продюсером якого виступив легендарний Джекі Чан. За сюжетом, антиквар зі світовим ім’ям наймає Джей Сі, одного з кращих мисливців за скарбами, відшукати шість унікальних статуй у формі голів різних тварин. Ці статуї були в числі дванадцяти предметів, які уособлюють знаки зодіаку. Статуї були втрачені в 1860 році. Дві з статуй знаходяться у Франції, у одного з місцевих колекціонерів, туди і вирушає спочатку Джей.

21:00 – фільм «Обладунки бога: У пошуках скарбів»

«Обладунки бога: У пошуках скарбів» – китайська пригодницька комедія із Джекі Чаном у головній ролі. За сюжетом, два професори – китаєць Джекі та індуска Ашміта – об’єдналися зі своїм асистентом Кірою, щоб знайти скарби Магадха. В одній із крижаних печер Тибету вони знаходять залишки королівської армії, яка зникла разом із коштовностями. Там команда потрапляє в засідку Рендалла – спадкоємця лідера тієї армії.Море бійок, погонь і справжніх пригод очікують на Джекі та його друзів.

23:15 – фільм «Блакитна лагуна: Пробудження»

«Блакитна лагуна: Пробудження» – драматична пригодницька мелодрама, у фокусі сюжетної лінії якої двоє підлітків Емма та Дін, які опинилися на безлюдному острові в Карибському морі. Під час морської прогулянки Емма впала за борт корабля, і тільки Дін побачив це і стрибнув за нею в море. Проходять тижні – й молоді люди закохуються, дізнаються багато одне про одного, а також пізнають себе.

Програма Нового каналу на суботу – 17 липня 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

11:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу»

«Орел&.Решка. Чудеса світу» – сезон найбільш незвіданих чудес нашої планети легендарної програми про подорожі. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василіса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!

16:45 – фільм «Зубна фея»

«Зубна фея» – фантастична комедія 2010 року, режисером якої виступив Майкл Лембек. За сюжетом, жорстокого і лютого хокеїста Дерека Томпсона часто звуть «Зубною феєю» – самі здогадайтеся чому. За вибиті на льодовій арені зуби своїм суперникам він грошей не дає, а доведеться, адже справжні зубні феї давно точать на нього зуб.

18:50 – фільм «Книга джунглів»

«Книга джунглів» – американський художній фільм із елементами комп’ютерної анімації, знятий режисером Джоном Фавро. В центрі сюжету – хлопчик на ім’я Мауглі, який виріс серед диких тварин. Він закохується у Кейтлін, дочку полковника Джефрі Брайдона, з якою він був знайомий ще до того, як загубився в джунглях. Але підлий наречений Кейтлін, капітан Бун, отримавши від неї відмову, викрадає її, щоб змусити Мауглі привести його до скарбів загубленого мавпячого міста.

Програма Нового каналу на понеділок – 18 липня 2021

17:00 – фільм «Відьмина гора»

«Відьмина гора» – фантастичний фільм 2009 року, знятий режисером Енді Фікменом. За сюжетом, Сет та Сара мають вигляд звичайних підлітків. Та прибули вони з невідомої планети, а їхні надприродні здібності вражають! У пошуках свого зорельоту прибульці випадково натрапляють на таксиста Джека Бруно. Тепер від них трьох залежить доля планети. Адже якщо не дістатися вчасно до Відьминої гори, почнеться вторгнення. Непросте завдання, особливо, коли мисливець за головами вже наступає на п’яти.

19:00 – фільм «Після заходу сонця»

«Після заходу сонця» – американський авантюрний фільм, знятий режисером Бреттом Ратнером у 2004 році. У центрі сюжету – майстер крадіжок Макс і його прекрасна помічниця Лола, які після своєї останньої справи, вирушають на тропічний острів, де сподіваються сповна скористатися плодами своєї праці. Тепер їх фінансове майбутнє визначено, а їх кар’єра злочинців в минулому. Але не все так просто…

21:00 – фільм «Золото дурнів»

«Золото дурнів» – романтичний пригодницький фільм, який вийшов на екрани в 2008 році. В основі сюжету – історія про двох шукачів скарбів, які спочатку розвелися, розчарувавшись у своєму захопленні одне одним, а потім разом напали на слід справжнього скарбу.