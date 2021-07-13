Пес, екшн і переселення душ: Новий канал знімає серіал із зіркою «Перших ластівок»

Новий канал і Vaverka Production розпочали зйомки нового легкого комедійного серіалу «Полкан». Це історія про молодого лейтенанта, який хоче і стане справжнім супергероєм! У головних ролях – улюбленець глядачів Нового каналу після серіалу «Перші ластівки» актор Олег Гоцуляк і… собака Челсі! Але про все по порядку

Дія серіалу розгортається навколо досвідченого й цинічного опера Павла Сафронова, який перебуває в комі, а його душа переселилася у дворового пса. Єдиний, хто чує голос поліцейського, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка, який щойно розпочав кар’єру в поліції. Разом із собакою він і буде розслідувати злочини, щоразу потрапляючи в комічні ситуації.

Поліцейського в тілі пса грає бордер-коллі на прізвисько Челсі – гіперактивний і доброзичливий собака, від якого в захваті вся знімальна група. Після того, як Челсі з’явилася на пробах у серіал «Полкан», ніхто не сумнівався, що це майбутня головна зірка. Решту акторів ви вже бачили на екрані: крім Олега Гоцуляка, в серіалі з’являться Остап Ступка, Тарас Цимбалюк, Юлія Буйновська, Дмитро Вівчарюк, Олександр Сугак, Сергій Солопай та інші.

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Та вся увага навколо чотирилапої актриси, яка з легкістю кидається під кулі, тікає з пакетом риби від рибалок, сидить у засідці в навушниках і закохується… в кого? Це ми побачимо пізніше. Чи зможе Полкан повернутися в тіло людини? Ніхто з групи поки що не говорить. А ось враженнями від роботи з собакою діляться із задоволенням.

– Думаєте, з Челсі легко? – сміється Олег Гоцуляк. – Перед зйомками я спеціально їздив на тренування з нею – коли дивився, як собака вчить команди, сам почувався на дресируванні. Але контакт ми встановлюємо щодня заново – буває, пес не дуже хоче зніматися, доводиться шукати підхід.

Заради зйомок Олегу довелося вчитися стріляти зі зброї, їздити легендарним бумером на механіці, битися, розмовляти з собакою і навіть… грати в настільний теніс! Що з цього вийшло, побачите в комедійному детективному серіалі «Полкан».

Режисер: Юрія Павлова

Оператор–постановник: Сергій Ревуцький

Продюсер: Дмитро Танкович

Продюсери Нового каналу: Ольга Задорожна, Олександра Ткаченко, Павло Євчук

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