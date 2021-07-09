Оновлені ID-заставки – скоро на Новому каналі!

До осіннього сезону Новий канал готується активно та неймовірно натхненно. В роботі – безліч крутих проектів, реалізувати які не завадив навіть карантин. «Пекельна кухня», «Хто зверху?», «Екси», «Діти проти зірок»… Навіть найвибагливіші глядачі будуть у захваті від ефірного різноманіття. Але це ще не все! Спеціально до осіннього сезону Новий канал вирішив оновити ID-заставки. Тому в нього ведучі увійдуть із гумором та легкістю. Утім, як і завжди!

Над розробкою ідеї оновлених «айдішок» працював промовідділ на чолі з Юрієм Бондарем, а писала сценарії та знімала режисерка Марія Матвєєва. Кожна ID-заставка представляє окремий проект і розкриває його суть, і водночас транслює ідеологію Нового каналу.

– Ми змінюємо ID щосезону, але зараз особливий випадок – «айдішки» повинні відповідати оновленому дизайну каналу. Саме від нього ми і відштовхувалися, розроблюючи ідеї, – пояснив Юрій Бондар, керівник відділу ефірного промо. – Новий концепт оформлення каналу – «Інь-Янь», або боротьба протилежностей, у якій зображено головний посил: «Ми завжди на твоїй стороні в одвічній гендерній війні». Ми створили декілька концепцій, і прийнята була, на мою думку, найсвіжіша та найбільш неординарна з них. Історія показана в двох моментах – «До» та «Після» ключової події. Наприклад, проект «Пекельна кухня». Перший кадр: Шеф Алекс Якутов стоїть із підносом з інгредієнтами. Далі Алекс перекриває камеру цим підносом, а коли вона «відкривається» – ми бачимо двох су-шефів з готовими стравами та Шефа, готового їх розсудити. При цьому перехід виконаний у TikTok-стилі, що є одним із найбільш трендових останнім часом.

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Окремої уваги заслуговує стилістика ID-заставок: кожен елемент відповідає кольоровій гаммі бренду та модним трендам. Навіть костюми ведучих!

– В осінньому сезоні «айдішки» не просто підтримуватимуть ідеологію каналу. Одною із головних їхніх задач буде показати, що ми завжди в тренді, слідкуємо за новими тенденціями та дотримуємося їх, – розповіла Марія Матвєєва, режисерка оновлених ID-заставок Нового каналу. – Крім того, під час розробки роликів ми слідкували, аби вони були витримані в кольорах та стилістиці Нового каналу. Всі ведучі мали виглядати стильно та передавати кольори бренду. І нам це вдалося! Максимально трендовий колір цього року – зелений, він і допомагав нам у реалізації задуманого. Ми показали, як круто колір нашого каналу вливається у будь-який проект. Навіть у «Пекельній кухні»… Здавалося б, там панують лише білі та чорні кітелі, але соковиті зелені продукти вирішували питання бренду.

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