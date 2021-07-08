Майлі Сайрус поцілувала травесті-діву та підтримала #FreeBritney (ВІДЕО)

Селебріті заспівала негласний гімн руху за права колеги

Американська співачка Майлі Сайрус епатувала публіку на своєму нещодавньому концерті в Лас-Вегасі на честь відкриття нового казино Resorts World. По-перше, артистка влаштувала перформенс на сцені з травесті-дівою Kylie Sonique, що викликало бурхливу реакцію в мережі. А по-друге, Майлі підтримала рух руху #FreeBritney. Про це пише видання Dazed.

Окрім пісень зі свого останнього альбому Plastic Hearts, Майлі Сайрус ще заспівала кавери на культові треки XX століття. Також зірка виконала і негласний гімн руху #FreeBritney – свою пісню 2009 року Party in the U.S.A. Про нього артистка згадала не випадково, а саме у зв’язку з тим, що фанати Брітні Спірс почали використовувати його в підтримку руху #FreeBritney.

«Ми повинні звільнити цю суку. Це мене страшенно напружує!» – заявила Майлі Сайрус.

Фото: Getty Images

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