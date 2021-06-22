Сергій Притула – про досягнення та плани на майбутнє

Зірка Нового каналу розповів, як буде відзначати ювілей, та поділився секретом молодості

Що не день, то свято! 22 червня день народження святкує улюблений ведучий Нового каналу Сергій Притула. Напередодні радісної події ведучий шоу «Хто зверху?», «Де логіка?» та «Діти проти зірок» розповів про сокровенне.

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Про здобутки за 40 років

– Констатую, що в мене троє чудових дітей, достатньо великий досвід у професійній царині, яким я не лінуюся ділитись, а також певні здобутки у волонтерському середовищі, – говорить ведучий. – Минулого року, окрім звичного військового волонтерства, в мене з’явився благодійний фонд, який займається справами невійськового характеру. Це те, що приносить задоволення.

Про плани на наступні 40

– Найближче десятиліття я буду займатися політичною діяльністю, а далі – побачимо, – поділився Притула. – Сподіваюся, що десь далеко на пенсії зможу більше часу приділяти бавленню з онуками, аніж займатись чимось таким, що забирає стільки часу, як зараз.

Про святкування 40-ка

– Мені казали: «Мужики 40 років не святкують, ти не боїшся?» А я запитував у таких людей: «А чому я маю не святкувати?» Мені достеменно так ніхто й не пояснив, у чому полягає природа цього забобону, – зізнається ведучий. – А я, відверто, не знаю, скільки мені Господь відміряв. Знехтувати можливістю ще раз зібрати за одним столом людей, яких я люблю, які для мене важливі й близькі, не збираюсь. Я страшенно радий, що на день народження приїдуть усі мої брати та друзі зі всієї України. Буде відносно невелика компанія людей, з якими я хочу розділити ще один чудовий вечір нашого з ними спільного життя.

Про секрет молодості

– Можливо, через заняття спортом, або ж гени даються взнаки. Чи, наприклад, тому, що я добре їм і ходжу в шапці (сміється). Але, мабуть, найважливіше, що намагаюся викристалізовувати навколо себе позитив. І тут навіть не про оточення, – говорить Притула. – Зараз всюди дуже багато агресії, перепалок, хейту між людьми, а я намагаюся гіперболізувати все добре, що відбувається, або ж ініціювати його. Мене дуже тішить, що це знаходить відгук у людей. Думаю, позитивні емоції дозволяють залишатись, умовно кажучи, молодим. Не знаю, як зовні, але принаймні всередині. Останній рік у мене Patreon №1 в Україні. Щомісяця люди донатять кошти, якими я потім з великим задоволенням допомагаю дитячим будинкам, реабілітаційним центрам, громадським організаціям, що займаються чимось гідним у цьому житті. Дуже круто, коли ти є посередником між бажанням людей допомогти і фінальним результатом.

Новий канал щиро вітає Сергія Притулу з днем народження! Бажає міцного здоров’я, здійснення всіх задумів та мрій, а також щасливих щонайменше ще 40 років. Любимо тебе, наш тернопільський Сірий!