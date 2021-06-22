День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Сьогодні, 22 червня, ведучий Нового каналу Сергій Притула святкує День народження. Вся команда Нового каналу вітає Сергія зі святом! Цей рік став для ведучого дуже важливим. Він став батьком втретє! Дружина народила йому дівчинку, яку назвали Стефанією. Нагадаємо, що у нього вже підростають син Дмитро та дочка Соломія. Тож спеціально до свята, ми підготували підбірку найкумедніших образів Сергія Притули за останні три роки на шоу “Хто зверху?”. Дивимося!

Читай також:

«А чому б не святкувати 40?»: Сергій Притула – про досягнення та плани на майбутнє