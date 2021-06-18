Реалити на миллион! Стартует кастинг в новый проект

Зовсім скоро почнуться зйомки вибухового реаліті Нового каналу, в якому самотні хлопці і дівчата, які є повною протилежністю один одному, розділившись на пари, боротимуться за право виграти 1.000.000 гривень!

Ти давно мрієш взяти участь у ТВ-реаліті, однак ані рятувати стосунки з колишніми, ані готувати на професійній кухні, ані дефілювати світовими подіумами тобі не хочеться? Тоді новий проект – саме для тебе!

Якщо в тебе немає другої половинки і ти не розумієш, чому так важко будувати стосунки з протилежною статтю, якщо кортить пригод та неймовірних випробувань, якщо хочеш знайти нових друзів, кохання всього життя та виграти мільйон гривень – це твій шанс!

Кого ми шукаємо:

Дівчат, які розбираються в трендах, знають все про модні бренди та події, легко орієнтуються в соцмережах та почувають себе надзвичайно впевненими та самодостатніми. Тільки чоловіки чомусь обходять їх стороною, а ті, які запрошують на побачення, здаються не гідними уваги.

Хлопців, з головою занурених у свою роботу, які постійно передивляються різноманітні лекції на YouTube та прокачують скіли до рівня PRO, а їх кращі друзі – книжки та комп’ютерні ігри. Однак дівчата чомусь вважають їх занадто спокійним, трохи нудним та після першого ж побачення перестають брати слухавку.

Якщо впізнаєш себе, просто зараз заповнюй анкету на сайті Нового каналу. Можливо, сами ти – перший учасник нового реаліті!

Важлива умова: вам повинно бути 18+

Фото: IStock