TikTok Нового випередив акаунти усіх українських телеканалів

Digital-відділ Нового каналу продовжує підкорювати вершини

Цього разу перемогу команді приніс акаунт на популярній інтернет-платформі TikTok. Він був створений наприкінці червня 2019, і всього за два роки випередив усі українські телеканали за кількістю підписників та переглядів.

Наразі за акаунтом Нового каналу в TikTok слідкують 213 400 фоловерів. Друге та третє місця за кількістю підписників посідають відповідно телеканали «ТЕТ» (212 600) та «1+1» (150 300). Усі інші ТВ-конкуренти Нового в TikTok зібрали менше 100 000 підписників. Що ж, пишатися команді є чим!

5 цікавих фактів про TikTok-акаунт Нового каналу:

Загальна кількість переглядів відео за місяць – вісім мільйонів; У середньому за день на акаунт підписується 1000 нових фоловерів; Разом TikTok-відео Нового зібрали чотири мільйони лайків; По 1 500 000 переглядів набрали п’ять роликів у акаунті; За три місяці на TikTok Нового підписалися 146 000 людей.



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