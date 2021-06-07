«Мандраж нападає»: Олена-Крістіна Лебідь — про плюси та мінуси подорожей з собакою

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) поділилася особистим досвідом подорожей Україною з французьким бульдогом

Трохи більше року тому ведуча проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал показує щопонеділка, Олена-Крістіна Лебідь завела домашнього вихованця — французького бульдога на прізвисько Сара. Пес невтомно радує господиню і її бойфренда Павла Розенка. І навіть ділить з ними хобі!

— Сара виявилася для нас ідеальною собакою. Ось коли кажуть — наша! Як і ми, вона обожнює подорожувати! Просто мандраж нападає, як тільки бачить, що ми вантажимо в багажник валізи, — розповіла Олена-Крістіна Лебідь в інтерв’ю журналу «Телескоп». — Її не закачує, вона чітко знає, що в підстаканнику — її рожева мисочка з водою, а на задньому сидінні — її дорожнє ліжечко. І так — вона чітко знає, що на підлокітнику посередині — її місце Адмірала (сміється). У нас маса фоток, де вона там сидить. Подобається їй контролювати дорогу з дуже серйозним виглядом. Просто не вистачає трубки та кашкети. Ми її навіть називаємо Адміралтейство! Бо на одного адмірала ця суперсерйозно морда не тягне, а от на ціле Адміралтейство!..

У дорозі Сара поводиться добре і спокійно, але без труднощів в таких поїздках все ж не обходиться.

— У нас, на жаль, не Європа, де «догс френдлі» — це норма. Нікого не цікавить, що це породиста, культурна і навчена собака, — жалкує ведуча Нового каналу. — Що це добрячок-пузячок, який може максимум — зализати до втрати пульсу. У кафе з собаками не можна, в готелі — теж. А ті одиниці, які працюють у європейському форматі, ми знаємо напам’ять. І завжди раді у них знову і знову зупинятися!

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!