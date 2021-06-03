Рецепт пирога зі спаржею від Шефа «Пекельної кухні»
Алекс Якутов розказав, як швидко приготувати спаржу в листковому тісті
Настав час насолодитися сезоном спаржі на повну. Вона корисна, а її смак незрівнянний. Спаржа чудово доповнить ваші улюблені сніданки або стане ідеальною начинкою для пирога. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться простим рецептом приготування пирога зі спаржею.
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Інгредієнти для пирога:
- 0,5 кг – листкового тіста
- 1 кг – спаржі
- 100 г – сиру пекоріно
- 2 гілки розмарину
- 2 шт. – часнику
- 30 г – оливкової олії
- Багато свіжої сезонної зелені – кріп, петрушка, цибуля
- 1 шт. – жовток
Інгредієнти для соусу бешамель:
- 30 г – вершкового масла
- 2 ст. л. – борошна
- 300 мл – молока
- Сіль за смаком
Приготування:
- У невеликій каструлі розтопіть масло та всипте борошно. Влийте молоко та додайте сіль, перець. Постійно помішуйте до загущення.
- Розкачайте тісто товщиною 10 мм до 20-30 см. У центр налийте соус бешамель.
- Залиште край 1 см та змастіть його жовтком. Так край пирога матиме красивий колір та хрускіт.
- Промийте спаржу та обріжте закінчення ніжок. Викладіть її в центр рівномірно по всій довжині.
- Збризніть оливковою олією.
- Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки та посоліть. Натріть сир та посипте ним пиріг.
- Порвіть руками зелень та посипте нею пиріг.
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