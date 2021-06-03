Рецепт пирога зі спаржею від Шефа «Пекельної кухні»

Алекс Якутов розказав, як швидко приготувати спаржу в листковому тісті

Настав час насолодитися сезоном спаржі на повну. Вона корисна, а її смак незрівнянний. Спаржа чудово доповнить ваші улюблені сніданки або стане ідеальною начинкою для пирога. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться простим рецептом приготування пирога зі спаржею.

Рецепт брускетти с лососем-гравлаксом від Шефа «Пекельної кухні»

Інгредієнти для пирога:

0,5 кг – листкового тіста

1 кг – спаржі

100 г – сиру пекоріно

2 гілки розмарину

2 шт. – часнику

30 г – оливкової олії

Багато свіжої сезонної зелені – кріп, петрушка, цибуля

1 шт. – жовток

Інгредієнти для соусу бешамель:

30 г – вершкового масла

2 ст. л. – борошна

300 мл – молока

Сіль за смаком

Приготування:

У невеликій каструлі розтопіть масло та всипте борошно. Влийте молоко та додайте сіль, перець. Постійно помішуйте до загущення. Розкачайте тісто товщиною 10 мм до 20-30 см. У центр налийте соус бешамель. Залиште край 1 см та змастіть його жовтком. Так край пирога матиме красивий колір та хрускіт. Промийте спаржу та обріжте закінчення ніжок. Викладіть її в центр рівномірно по всій довжині. Збризніть оливковою олією. Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Дістаньте з духовки та посоліть. Натріть сир та посипте ним пиріг. Порвіть руками зелень та посипте нею пиріг.

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