Як виховати щасливу дитину: секрети Олександра Педана і поради психолога

Ведучий Improv Live Show і «Екси» поділився досвідом виховання дітей, а психологиня реаліті Наталя Єжова розповіла, як уберегти дитину від травм, якщо ваш союз тріщить по швах

1 червня весь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Головне його завдання – нагадати про важливість щасливого дитинства. І найголовніший «інгредієнт» такого дорослішання – виховання в любові. Як виховувати дитину радісною й гармонійною – Новий канал дізнався у ведучого реаліті «Екси», двічі тата Олександра Педана і психологині реаліті, а також люблячої мами – Наталії Єжової.

Варіант №1: Виховання у щасливій і люблячій сім’ї

Олександр Педан виховує 16-річну доньку Леру і 4-річного сина Маріка. У Педана чудово виходить бути люблячим батьком і для підлітка, і для дошкільника. І його головний секрет виховання – дружба з дітьми

– Пишаюся, що з Лерою ми справжні друзі, – ділиться ведучий Нового каналу. – У нас багато спільних тем. Я завжди поважаю її думку і даю можливість висловитися. Єдине правило в нашій родині, яке ми з нею проговорювали, – не обманювати одне одного. Все інше можемо спільно вирішити.

З Лерою в Олександра багато спільних захоплень. Разом вони катаються на скейтах, велосипедах, знімають ТіkTok і займаються дайвінгом. Та й із сином йому є чим зайнятися: погратися, з’їздити в зоопарк, відповісти на сотні запитань маленького «чомучки». Щоб у батьків вистачало часу та сил на дітей, Педан радить приділяти час собі – їздити з дружиною або з друзями кудись без малечі. Це дозволяє накопичити ресурс і повернутися додому щасливим. Ще один секрет успішного виховання від Педана – відсутність гіперопіки.

– Важливо не обмежувати дитині можливість відкривати й досліджувати світ, – продовжує ведучий. – Наприклад, хлопчикам іноді потрібно ризикувати. Тому прошу дружину не лише цілувати сина, а й давати простір. Відсутність гіперопіки зовсім не означає, що не приділяємо дитині увагу. Ми з Маріком багато спілкуємося, граємося щовечора. Взагалі, я для нього дружбан. Та якщо потрібно, можу бути строгим і сказати: «Марік, ні».

За словами Педана, батькам потрібно обговорити й поділити всі обов’язки, що стосуються дітей, визначити табу у вихованні й не оскаржувати рішення одне одного.

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Варіант №2: Батьки більше не разом

Коли пара щаслива, розбіжності у вихованні легко вирішити. Та що робити, якщо партнери переживають кризу або прийняли рішення розлучитися? Як уберегти психіку дитини?

– Перше правило – не з’ясовувати стосунки у присутності дитини. Вона не повинна бути свідком сварки, розбірок, криків, – каже психолог реаліті «Екси» Наталя Єжова. – Це дуже шкодить дитячій психіці. Все відкладається в пам’яті, і в майбутньому може впливати на стосунки. Друге правило – не виливати на дітей свої негативні емоції. Якщо ви посварилися з партнером, а прийшли й накричали на дитину, вона не зрозуміє, чому це сталося. Їй незрозуміло, що сталося, і чому мама на неї кричить.

Якщо ваші стосунки переживають кризу, не потрібно при дитині грати роль зразкової сім’ї.

– У будь-якому випадку їй потрібно розповідати, що зараз у сім’ї негаразди, але не робити її свідком, – радить психолог. – А ще потрібно проводити час із дитиною активно – малювати, гуляти, разом обідати й вечеряти, щоб вона не почувалася покинутою. Бо повинна розуміти, що мама й тато поруч.

У разі розставання в жодному разі не можна говорити погано про партнера або налаштовувати дітей проти нього. Також не можна чіпляти ярлики на весь чоловічий чи жіночий рід.

– Щоб захистити психіку дитини під час розлучення, слід говорити, що мама й тато її люблять, незважаючи на те, що вже живуть не разом, – продовжує експертка. – Це не має жодного відношення до того, як вони ставляться до дитини. Зазвичай діти приймають розлучення на свій рахунок. Вони звинувачують себе, думають, що батьки розійшлися через них. Важливо повторювати: «Ти не винен! Це наша особиста справа. Це наше рішення». Дитина не повинна брати на себе провину, їй слід розуміти, що і мама, і тато її люблять.

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Важливо не обмежувати спілкування дитини з одним з батьків.

– Обов’язково потрібно визначити графік зустрічей з татом чи мамою, – радить психолог. – Має бути чітке правило: твої батьки завжди будуть твоїми батьками, і з ними двома ти зустрічаєшся і спілкуєшся регулярно. Потрібно підтримувати цю стабільність, щоб психіка дитини була стійкою.

Які поради даватиме експертка реаліті парам, які заплуталися у своїх стосунках, дізнаєтеся восени 2021 в реаліті «Екси» на Новому каналі.