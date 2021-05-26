Сергій Притула – про народження третьої дитини: «На цьому ми зупинятися не будемо»

Ведучий Нового каналу поділився емоціями від народження донечки та розповів, як обирали ім’я

Більше б таких новин! 25 травня зірка Нового каналу Сергій Притула став багатодітним батьком! У нього вже підростають син Дмитро та донька Соломія. І ось дружина Катерина народила для телеведучого ще одну донечку, яку назвали Стефанія.

– Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком, – коментує ведучий Нового каналу. – Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас у Збаражі: «Sky is not limit» (з англ. – «Небо – не межа») (сміється). Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони.

Сергій Притула зізнається, що першою думкою, коли він дізнався про вагітність дружини, було те, що вони провели локдаун із користю. Байдиків не били. Та і старші діти чекали на народження малечі з нетерпінням.

– У кожного були свої очікування, – розповідає ведучий. – Звісно, спочатку Дмитрик дуже хотів братика. У Соломійки чіткого пріоритету не було, вона просто заявила, що їй потрібно ще три братика і три сестрички. І робіть собі, батьки, що хочете (сміється). Але, звичайно ж, народження Стефанії стало для них великою подією. Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим. Сам телефонує Катрусі, випитує, чим можна допомогти, коли її виписують, як там наша маленька дівчинка. Це дуже круто! А щодо Соломії я зрозумів, що з нею ніколи не можна ходити в розвідку. Я відвіз Катрусю у пологовий, а Соломійку треба було відвести до дитячого садочку. Сказав їй, що ти їдеш у садочок, а я – до матусі, бо сьогодні в тебе з’явиться сестричка. І от щойно вона переступила поріг садочку, то закричала: «А у нас сьогодні дитинка народжується!» Було весело.

Книги, шахи, карти: які сімейні традиції Сергій Притула передає дітям

Був «Ведмедик», а став…: Сергій Притула зізнався, як називає свій автомобіль

Головною у виборі імені для доньки була дружина Сергія Катерина.

– Від самого початку щодо вибору імені одностайності в нас не було, – зізнається Притула. – Розглядали щонайменше три варіанти. Особисто я вважаю, що Боженька і природа трішки несправедливо сформулювали порядок денний щодо жінок. Тобто, чоловік долучається до появи дитини виключно на одному дуже приємному етапі, який називається зачаття. А далі жінка дев’ять місяців виношує, дуже довго годує. Тож вважаю правильним хоч трохи компенсувати це все. Якщо я не можу взяти на себе частинку відповідальності у моментах, які притаманні жінкам виключно з причини фізіології, подумав, що Катрусі буде приємно, якщо вона зможе обрати ім’я. Вона обрала Стефанія. Ім’я красиве, ніхто не заперечував, усім сподобалося.

Вітаємо сім’ю Притул із поповненням! Нехай усі діточки ростуть здоровими та щасливими. І не зупиняйтеся!