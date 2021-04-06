Хто став сушефами «Пекельної кухні»?

Пекельний Шеф Алекс Якутов розповів, хто буде допомагати йому в кулінарному реаліті

Ні для кого не є секретом, що ресторан – це цілий світ, де все має працювати злагоджено, як годинник. Щоб гості вчасно отримували свої замовлення та насолоджувалися смаком страв, на кухні працює загін професіоналів. На чолі – шеф-кухар та його заступник, сушеф. За таким принципом діють і в кулінарному реаліті «Пекельна кухня», яке глядачі побачать вже цієї осені на Новому каналі. Хто ж став сушефами Алекса Якутова?

– По-перше, моя подруга та чудовий кулінар – Олена Жаботинська. По-друге, Микита Єфанов, який прийшов до мене влаштовуватися на роботу в ресторан, а потрапив в проект, – знайомить Алекс. – До речі, обов’язки телевізійних сушефів такі ж, як у реальному житті на кухні. Основне їхнє завдання на проекті – організація команд кухарів.

Олена Жаботинська розпочала свою кулінарну кар’єру з позиції сушефа у престижних ресторанах Донецька. Згодом дівчина навчалася за кордоном у відомій школі піци (Неаполь) та у школі IFSE (Турин). З 2012 року Олена живе та працює в Івано-Франківську. Була бренд-шефом мережі «23 ресторани», а з 2015 року їх його партнером.

– Ми з Алексом – з одного міста, Маріуполя, – розповідає Олена. – Згодом виявилося, що навчалися в одних кулінарних школах. А познайомилися на одному з форумів. Тоді представляли різні ресторани в одній престижній номінації. Відтоді й почали приятелювати. Пропозицію від Алекса стати сушефом «Пекельної кухні» радо прийняла. Я тут з просвітницькою метою (усміхається). Хочу популяризувати професію кухаря. Прагну, аби ті, хто її обирають, йшли не за матеріальними благами. А думали, як застосувати свої вміння.

Микита Єфанов прийшов на співбесіду в ресторан Алекса, а потрапив у кулінарне реаліті.

– Моя поява в «Пекельній кухні» – суцільний збіг обставин, – з усмішкою розповідає чоловік. – Під час співбесіди Алекс розказав, що в проекті йому потрібен сушеф, і попросив прийти на телевізійний кастинг. Я сходив і довго не отримував відповіді. Зате почав працювати сушефом у ресторані Алекса. Приблизно за тиждень мені повідомили, що затвердили в проекті.

Микита може похвалитися величезним досвідом роботи. Перше шефство він пройшов у ресторані «Centurio». Потім працював у закладах: «Matisse», «Здоровий Глузд», «Пян-Се». До речі, хлопець зізнається, що колись він мріяв взяти участь у кулінарному проекті. Хотів стати учасником, а став одразу сушефом.

Прем’єра кулінарного реаліті «Пекельна кухня» – вже цієї осені на Новому каналі

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