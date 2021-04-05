Пекельний Шеф рекомендує: суп-пюре з печених перців з фетою
До Міжнародного дня супу Алекс Якутов поділився фірмовим рецептом першої страви
Для багатьох людей суп – важлива складова щоденного раціону. Це не лише ситна і смачна страва, вона ще й легко засвоюється. На честь Дня супу пропонуємо приготувати його за рецептом Шефа Алекса Якутова, який вже цієї осені в «Пекельній кухні» на Новому каналі влаштує небувалу битву кухарів.
Інгредієнти:
- Перець капі – 3 шт.
- Томати – 5 шт.
- 1 стебло селери
- Овочевий бульйон – 0,3 літра
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- Часник – 3 зубчики
- Яблучний оцет – 1 ч. л.
- Фета – 50 г
- Свіжий орегано
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Приготування
- Запікаємо перці й томати в духовці до повної готовності. Остуджуємо і очищуємо їх від шкірки. Перебиваємо до однорідності у блендері.
- На сковороду наливаємо оливкову олію. На повільному вогні обсмажуємо часник, нарізане стебло селери до напівготовності, додаємо копчену паприку. Перекладаємо все в перебитий перець з томатом. Тушкуємо 5 хвилин, вливаємо бульйон. Додаємо сіль, чорний перець і цукор за смаком. Якщо томати літні й солодкі, то цукор не потрібен. Збалансуємо смак, вливши чайну ложку яблучного оцту.
- Все потрібно проварити і перебити у блендері, після чого процідити через сито.
- Сир фету відрізаємо тонким шматком. Багет рвемо середніми шматками. Його потрібно скропити оливковою олією і поставити запікатися з фетою на 10 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.
Подача
- Налити гарячий суп, викласти фету в першу страву і посипати орегано (краще свіжим).
Смачного!