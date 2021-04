FO SHO (ФоШо) – Boom-Boom: прем’єра пісні (слова)

Замість класичного кліпу афро-український гурт випустила мульфільм.

2 квітня FO SHO порадували фанатів новим треком. Кожна пісня сестер – це висловлювання, а відео – експерименти з формами та подачею матеріалу. Що вкладали у слова цього разу розповіла автор треку та учасниця гурту Бетті Ендале.

– Ми завжди надихалися хіп-хоп культурою заходу, а наші герої Travis Scott, Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion, Cardi B і багато інших зробили і роблять внесок у наш смак і бачення музики. У треку «Boom Boom» ви почуєте про наші цінності. Як багато для нас означає сестринство, сім’я, команда, спілкування. Почуєте навіть про знамениту дилему всіх дівчат: «Підбори або кросівки?» і про те, що ж все-таки вибирає сучасна дівчина. Ну, і звичайно, у фразі: «Boom-boom, I bloom!» весняний слоган від FO SHO, щоб всі наші слухачі, незважаючи ні на що, розцвітали в цю весну!, – розповіла Бетті.

Дівчата вийшли за рамки традиційної візуалізації треку і випустили не відео, а мультфільм. Робота над ним тривала кілька місяців. Цікаво, що ідею реалізовував фанат творчості групи Микола Шурін.

Сестри активно працюють над новим альбомом, реліз якого планується восени 2021 року.

«Boom-Boom»: слова пісні

Boom Boom

Hey I wanna speak up my mind

Some haters hating on me meanwhile

I’m making papers and making me smile

My swag is higher than airplane propeller

You can call me Cinderella

Got no high heels

But my nikes on

I’ve got my sisters by my side

I don’t feel alone

Squad shit

Ya ya ya you know what I mean

Hold up hold up

Welcome to my world get in

I like cruising on my bike

I do things that I like

I’m not into hunger strikes

I like pockets full of spices

Yeah right I like cooking cooking

Rolling while you’re looking looking

Chorus

Boom boom I bloom

I’m that flower blooming in the dark room

Can you feel me? Can you trust me?

I owe D S O B

plus I’ve got that S O D

with a B and double D S B B N B S B G

see you ain’t no G

Plz don’t tell me what to be

Don’t even ask me that

I don’t want none of it

Had enough of it

Mouth keep running shit

Don’t you try to destabilize me

FOCUS focus focus on your thing

Dude I’m not trying to be rude

Took me long I understood

Being kind sometimes is rude

Better be myself that’s rule

Better hear myself that’s rule

Better feel myself that cool

Better know myself that’s cool

That’s my focus pockus tool

Chorus

Boom boom I bloom

I’m that flower blooming in the dark room

Can you feel me? Can you trust me?

