FO SHO (ФоШо) – Boom-Boom: прем’єра пісні (слова)

FO SHO випустили сингл «Boom-Boom». Відео і слова пісні
Замість класичного кліпу афро-український гурт випустила мульфільм.
2 квітня FO SHO порадували фанатів новим треком. Кожна пісня сестер – це висловлювання, а відео – експерименти з формами та подачею матеріалу. Що вкладали у слова цього разу розповіла автор треку та учасниця гурту Бетті Ендале.
– Ми завжди надихалися хіп-хоп культурою заходу, а наші герої Travis Scott, Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion, Cardi B і багато інших зробили і роблять внесок у наш смак і бачення музики. У треку «Boom Boom» ви почуєте про наші цінності. Як багато для нас означає сестринство, сім’я, команда, спілкування. Почуєте навіть про знамениту дилему всіх дівчат: «Підбори або кросівки?» і про те, що ж все-таки вибирає сучасна дівчина. Ну, і звичайно, у фразі: «Boom-boom, I bloom!» весняний слоган від FO SHO, щоб всі наші слухачі, незважаючи ні на що, розцвітали в цю весну!, – розповіла Бетті.
Дівчата вийшли за рамки традиційної візуалізації треку і випустили не відео, а мультфільм. Робота над ним тривала кілька місяців. Цікаво, що ідею реалізовував фанат творчості групи Микола Шурін.
Сестри активно працюють над новим альбомом, реліз якого планується восени 2021 року.
«Boom-Boom»: слова пісні
Boom Boom
Hey I wanna speak up my mind
Some haters hating on me meanwhile
I’m making papers and making me smile
My swag is higher than airplane propeller
You can call me Cinderella
Got no high heels
But my nikes on
I’ve got my sisters by my side
I don’t feel alone
Squad shit
Ya ya ya you know what I mean
Hold up hold up
Welcome to my world get in
I like cruising on my bike
I do things that I like
I’m not into hunger strikes
I like pockets full of spices
Yeah right I like cooking cooking
Rolling while you’re looking looking
Chorus
Boom boom I bloom
I’m that flower blooming in the dark room
Can you feel me? Can you trust me?
I owe D S O B
plus I’ve got that S O D
with a B and double D S B B N B S B G
see you ain’t no G
Plz don’t tell me what to be
Don’t even ask me that
I don’t want none of it
Had enough of it
Mouth keep running shit
Don’t you try to destabilize me
FOCUS focus focus on your thing
Dude I’m not trying to be rude
Took me long I understood
Being kind sometimes is rude
Better be myself that’s rule
Better hear myself that’s rule
Better feel myself that cool
Better know myself that’s cool
That’s my focus pockus tool
Chorus
Boom boom I bloom
I’m that flower blooming in the dark room
Can you feel me? Can you trust me?
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