Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Кожен хоч раз в житті, подивившись випуск «Орла&Решки», мріяв опинитися на місці ведучого! «Я теж можу гуляти по красивих містах, розповідати про визначні пам’ятки і пробувати незвичайну їжу», – така думка, напевно, була в кожного шанувальника тревел-шоу.

Але не все так просто! У ведучого «Орла&Решка» є безліч завдань, і те, що ви бачите в ефірі – красива, готова обкладинка, під якою ховається непростий знімальний процес.

Ви впевнені, що легко впоралися б з усіма завданнями ведучого тревел-шоу? У вас є можливість перевірити це просто зараз! Пройдіть наш тест і дізнайтеся, чи змогли б ви бути хорошим ведучим «Орла&Решки».

І нагадаємо, що вже 13 лютого на Новому каналі стартує святковий сезон «Орла&Решки. 10 років», «фішкою» якого стануть зіркові ведучі! Більше подробиць про новий сезон читайте тут.