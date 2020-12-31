Юлія Саніна про найбільш пам’ятну і стресову Новорічну ніч

Малюки – це не лише суцільне щастя, а й випробування на стресостійкість для молодих батьків

У когось на вечірці з друзями, у когось на роботі, а в когось удома з родиною – Новорічна ніч проходить у кожного по-своєму. Кажуть, що особливе щастя, коли в такі чарівні миті поряд є дітки. Але малюки в ніч на перше січня це не лише позитив і хороша прикмета, а й деколи стрес. Така екстремальна та емоційна зустріч Нового року була у фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Особисту історію вона розповіла за лаштунками шоу «Де логіка?», яке навесні покаже Новий канал.

– Новорічна ніч, яка найбільше запам’яталася мені за все життя – це перша зустріч Нового року з моїм сином Данею. Йому тоді виповнилося лише два місяці, – згадує артистка. – Спочатку малюк поводився пречудово – він добре спав, був тихеньким хлопчиком, майже не плакав. І от ми вирішили, що нам обов’язково потрібна фоточка, де Даня буде у святковому новорічному капелюху. Та все було не так просто. Не передати, як я потім пошкодувала про цю ідею, тому що нам так і не вдалося вдягти цього капелюха і зробити світлину. Але головне, що син кричав і плакав так, що нам потім півночі не вдавалося його заспокоїти. Був лише один спокійний момент – саме під бій курантів. Даня заспокоївся, дав нам відсвяткувати початок Нового року, а потім знову почав плакати. Тож ця Новорічна ніч запам’яталася мені, які перша радісна Новорічна ніч із дитиною й перший серйозний стрес.

Ну, з ким не буває. Зате зараз 5-річний син Юлії Саніної обожнює Новорічні свята і завжди дуже чекає на них. А ми вже чекаємо на вибухову весняну прем’єру – шоу «Де логіка?» Не пропустіть і ви це гучне протистояння відомих чоловіків і жінок.

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