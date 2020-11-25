Тарас Цимбалюк відкрив секрети оголеної фотосесії з коханою

Відвертий коментар український актор дав під час зйомок нового шоу «Де логіка?» (Новий канал)

«Без зайвих слів…», – такі слова разом із сердечком написав український актор Тарас Цимбалюк на своїй сторінці в Instagram поряд з відвертими фото з коханою Тіною. На знімках вони, повністю оголені, позують у полі. Пара вже два роки разом. Нещодавно Тарас публічно освідчився своїй коханій, і вона, звісно, погодилася.

Під час зйомок шоу «Де логіка?», гучної прем`єри від Нового каналу, Тарас Цимбалюк розповів, як з`явилася така ідея, та розкрив деталі відвертої фотосесії.

– На нашу пару в соцмережах звернув увагу дуже талановитий фотограф Олексій і надіслав нам референси зйомки, – ділиться актор. – Ми з Тіною порадились і погодились, бо зрозуміли, що це буде суміш чистої любові з естетикою, адже референси були прекрасні. І, на мою думку, не менш прекрасно у нас вийшло втілити це в життя.

Тарас каже, що після фотосесії враження були ще сильнішими, ніж до неї. Закохані максимально задоволені знімками, собою і, особливо, процесом.

– Передалася вся ніжність наших почуттів. Насправді, почуття одне до одного і є головними для мене, а не те, що ми оголені. Сам процес зйомки проходив якоюсь мірою комічно. Польові рослини нам із Тіною кололись в одне місце, – жартує Тарас. – Погода була досить теплою, тому дискомфорту не відчували. Ми собі бігали по полю, та й усе.

Пара задоволена, що фотограф працював досить професійно і чудово відчував тонку грань приватності. А от чи публікувати світлини у соцмережі, сумнівів не було.

– Ми зовсім не вагалися. Відразу знали, що зробимо їх, а потім частину оприлюднимо. Взагалі, якийсь час ми з Тіною у соціальних мережах приховували свої стосунки, але потім вирішили, що готові до того, щоб стати публічною парою.

Загадки, ребуси та логічні зв’язки: Новий канал знімає шоу «Де логіка?»

Батьки Тараса відреагували на фото неоднозначно.

– Мої батьки – люди більш консервативні, адже вони викладачі. Спочатку їм це здалося занадто вульгарним. Але потім, коли я їм пояснив ситуацію, бачення сьогодення, то вони сприйняли вже більш охоче, – розповів актор Новому каналу. – Взагалі, настає той період, коли вже ми чогось вчимо своїх батьків.

Актор захоплено згадує фотосесію та тішиться, що їм із Тіною вдалось передати справжні почуття.

– Дивлячись в очі своїй коханій, я розумію, що в нас цілковита взаємодія і гармонія. У нас є ті почуття, про які мріє кожен чоловік на планеті, тому гріх ці фотографії не публікувати й таким чином не показувати людям приклад.

А вже цієї весни дивіться, як Тарас Цимбалюк справлятиметься з інтелектуальними загадками та іграми в шоу «Де логіка?» на Новому каналі. Стежте за новинами, щоб не пропустити прем`єру!