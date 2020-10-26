Валентин Чернявський, ведучий «У кого більше?», розповів, в яких умовах живуть мешканці цього індійського міста

Населення міста Мумбаї складає близько 20 мільйонів осіб. І більша половина з них живе у нетрях без жодних благ цивілізації. У цьому переконався ведучий Нового каналу Валентин Чернявський під час відрядження до Індії з реаліті «У кого більше?» За правилами проекту, Валентин змагався зі своєю колегою Аліною Мисечко, хто за три дні заробить більше грошей, тож з метою економії напросився на ночівлю в один із найбідніших районів міста.

– Якби знав, у якому «чудовому» райончику мені доведеться ночувати, не впевнений, що погодився б, – каже ведучий Нового каналу. – Важко передати словами, який жахливий сморід там стоїть. Суміш від смітників, їжі та людського поту – ти вдихаєш усе це і просто намагаєшся не блювонути.

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Валентина Чернявського вразила кількість сміття, яке лежало посеред вулиці та плавало в річці. І поміж усім цим безтурботно живуть люди, граються діти.

– Мені здавалося, що в таких умовах мають жити дуже агресивні люди, – зізнався Валентин Чернявський. – Однак я помилявся. Вони поводилися зі мною привітно, усміхалися і загалом виглядали щасливими. Мабуть, просто тому, що не бачили іншого життя.

Родина, у якої він ночував, складається з дев’яти осіб. І усі гуртом вони живуть у будинку розміром з комірчину.

– Чотирьом доводиться спати на підлозі, двом – на нижньому ярусі ліжка і ще трьом – на верхньому, – каже ведучий Нового каналу. – Так, орендувати такі нетрі можна за копійки. Нерухомість у Мумбаї справді дуже дешева. Однак жити доведеться без туалету та інших благ цивілізації.

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