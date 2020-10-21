Фонд Олени Пінчук та «MARSALA» представили колекцію жіночих сумок «#КолиЯНеБоялась»

Проект «Я Зможу!» Фонду Олени Пінчук та український бренд «MARSALA» представили капсульну колекцію жіночих сумок, прикрашених рядками вірша Юрія Іздрика «Якби ти знала яка ти гарна коли у собі не маєш страху». Цей проект покликаний надихнути жінок не зважати на власні страхи, суспільні очікування та стереотипи на шляху до здійснення мрій.

Запуск колекції у продаж буде супроводжуватися флешмобом у соціальних мережах під гештегом #КолиЯНеБоялась. Щоб підтримати акцію, необхідно в Facebook чи Instagram розмістити свою історію успіху, яка стала можлива завдяки тому, що вдалося переступити через власні страхи та упередження і додати гештег.

Мета кампанії – спонукати жінок ділитися вражаючими історіями успіху та подалання труднощів та своїм прикладом підштовхнути інших дівчат до реалізаціі своїх найсміливіших планів. Кампанію підтримали успішні жінки з різних сфер і лідерки думок України, серед яких Alyona-Alyona, Ярослава Гресь, Поліна Неня, Римма Зюбіна, Яніна Соколова, Аніта Луценко, Катя Кузьменко, Ольга Руднєва та Марія Маслій. Всі вони знялися у відеороликах, в яких розповідали про свої страхи та їх подолання.

Всі кошти, зібрані від продажу колекції, будуть направлені на підтримку жіночого підприємництва.

Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук: «Коли ми вперше почули вірш Юрія Іздрика та почали обговорювати колаборацію з брендом MARSALA, ми точно знали, що хочемо бути частиною цього проекту. Ми хочемо підняти дискусію про те, як страхи, стереотипи та чужі очікування заважають жінкам жити життя їхній мрій, здійснювати заплановане та зважитися на перший крок. Ми хочемо, щоб кожна з нас згадала, як вона долала свої страхи і як це змінило її життя. Ми хочемо, щоб ті жінки, що вагаються, бояться або чекають на дозвіл ззовні, надихнулися цими історіями та розпочали власну подорож на шляху до здійснення своїх мрій».

Марія Маслій, засновниця і дизайнерка бренду: «Результатом колаборації стала жіноча сумка, в яку не вмістяться ваші страхи. Це аксесуар з мінімалістичним дизайном з натуральної шкіри та символічною вишивкою. Для презентації проекту разом з продакшн студією LACO FILMS ми зняли відео, що розповідають короткі, проте такі важливі жіночі історії про подолання страху. Фотографії героїнь я робила на плівку, на стару фотокамеру мого дідуся, який завжди вчив мене сміливості та рішучості. Проект «Я зможу!» дуже близький нашому бренду, адже наша головна місія – допомагати жінкам відчувати себе впевнено та подобатися собі».

Сумки можна придбати в інтернет-магазині http://marsala.com.ua , на сторінці https://www.instagram.com/marsalaofficial/ і у шоурумі «MARSALA» (Київ, вул. Заньковецької 5/2)

Додаткова інформація

Проект «Я зможу!» був започаткований 2017 року Фондом Олени Пінчук та Фундацією Кока-Кола і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – запровадження культури жіночого менторства, підтримка жіночого підприємництва, просування історій успіху та збільшення кількості жінок на керівних посадах в різних сферах. До проекту доєдналися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат та спонукають до пошуку нових можливостей.

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом, організація разом з фундацією Кока-Коли також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем в роботі фонду. Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

MARSALA – український бренд взуття та сумок преміум сегменту. «MARSALA» був заснований в 2015 році фотографинею і режисеркою Марією Маслій, в результаті великої і щирої любові до взуття. Усі вироби створюються виключно з італійських матеріалів на українському виробництві. У біографії бренду – регулярні благодійні проекти та колаборації.

Video: Фонд Олени Пінчук та «MARSALA» представили колекцію жіночих сумок «#КолиЯНеБоялась» Фонд Олени Пінчук та MARSALA представили колекцію жіночих сумок #КолиЯНеБоялась. Проект Я Зможу! Фонду Олени Пінчук та український бренд MARSALA представили капсульну колекцію жіночих сумок, прикрашених рядками вірша Юрія Іздрика: Якби ти знала яка ти гарна коли у собі не маєш страху. Цей проект покликаний надихнути жінок не зважати на власні страхи, суспільні очікування та стереотипи на шляху до здійснення мрій.

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