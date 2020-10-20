Як провести осінь у Києві

Теплі дні лишилися позаду, а осінь впевнено вступає у свої права, лякаючи похолоданням, дощами та вітрами. Однак засмучуватися в жодному разі не варто: ми маємо ідеальний сценарій київської осені, у якому не буде місця поганому настрою.

Влаштувати фотосесію в осінніх пейзажах

Жовтогарячі й полум’яно-червоні барви осені немов натякають на яскравий фотосет. Тим паче якщо вам до серця роль моделі.

На щастя, Київ має таку кількість локацій для ефектних кадрів, що не злічити: ВДНГ із його фантастичною оранжереєю, повитою диким виноградом, ботанічний сад імені Гришка з десятками колоритних місць, парк «Наталка» з альтанками та вимостками, легендарна «Феофанія» із природними й рукотворними красотами, безмежні простори Межигір’я, культовий столичний велотрек, величний НСК «Олімпійський», численні мурали й оглядові майданчики. Обирайте те, що більше до душі, та фільмуйте цю осінь, аби з теплотою згадувати її в майбутньому.

Оцінити серце бика та дізнатися, на що здатен язик жирафа

З 30 жовтня столиця знову прийматиме виставку Ґунтера фон Гаґенса «Всесвіт тіла». Однак цього разу на відвідувачів чекатиме анатомічне сафарі — понад сто експонатів справжніх тіл тварин-велетнів, які зберегли за допомогою методу пластинації.

Наскільки велике серце бика, чому так швидко бігають страуси та яким чином не помирають за низьких температур північні олені — усе це ви дізнаєтеся на виставці, детально роздивившись будову найбільш тварин світу. Безумовно, захід проходитиме за всіма правилами безпеки. До експозиції не допускатимуть людей без масок, проводитимуть температурний скринінг та забезпечать необхідну дистанцію між відвідувачами.

Потрапити на виставу-променад Dialogy в нічній бібліотеці

Одна з найстаріших столичних бібліотек відкриє свої двері для учасників тихої вистави. Тихої, адже свої телефони ви залишите в організаторів, взявши натомість навушники, які стануть звуковими поводирями в бібліотечний світ та світ вашої уяви.

Ніякого сидіння в кріслах — ви будете блукати, спостерігати за акторами та пізнавати з їхньою допомогою себе. Зацікавив такий неординарний формат? Тоді приходьте вести беззвучні діалоги до Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 25, 29 та 31 жовтня.

Відсвяткувати Геловін, поринувши у старовинну німецьку легенду про Лебедине озеро

Потойбічний Геловін — ніч, коли зриваються завіси таємниць та відкриваються всі секрети. Розповісти справжню правду про фінал історії Одетти й Одилії збираються в Osocor Residence.

Протягом двох ночей — 30 і 31 жовтня — тут влаштовуватимуть містичну вечерю, перетворивши локацію на славнозвісний загадковий ліс з озером. Потойбічні перформанси, моторошні танці та сусідство зі злим чаклуном Ротбартом — на Геловін в Osocor Residence буде все. Приходьте, аби насолоджуватися й дивуватися.

Станцювати під суперхіт головного фрешмена

Він працював на будівництві, танцював у костюмі майонезу, виступав на корпоративах та вперто йшов до мети, штурмуючи телевізійні вокальні шоу і створюючи власну музику. Сьогодні він NILETTO, чия танцювальна пісня «Любимка» вщент розірвала чарти та соціальні мережі.

Попри зірковий статус, Данiл Притков лишається простим чесним хлопцем, який несе своєю музикою важливі меседжі. 28 листопада він приїде до Києва, щоби озвучити їх прихильникам на концерті у Stereo Plaza.

Насолодитися коктейлем із джазу й хіп-хопу від ТНМК

ТНМК не дадуть нам провести цей рік без гідного джазу й хіп-хопу. Разом із відомим українським джазменом Деннісом Аду Фагот, Фоззі й компанія покажуть шоу Jazzy DeLuxe 6 листопада.

Уперше приджазований хіп-хоп ми почули від «Танків» далекого 2003 року в культовому клубі 44. Неочікувані версії улюблених пісень так сподобались публіці, що артисти не зупинилися, а шліфували цю програму, аж поки вона не перетворилася на велике повноцінне шоу.

Сплетіння хіп-хопу із джазом від музичних профі — ідеальний саундтрек до осені 2020-го. Тому ми радимо обов’язково включити концерт ТНМК Jazzy Deluxe до своїх планів.

Влаштувати шопінг на Кураж November

Яка ж осінь у Києві без улюбленої столичної благочинної барахолки? 14–15 листопада Кураж запрошує шопитися, допомагати, спілкуватися, фотографуватися, ласувати смачною вуличною їжею, пити глінтвейн і танцювати під кращих київських діджеїв.

Отже, якщо ви ще не спланували осінній шопінг, влаштуйте його собі на Куражі й на куражі. Безліч приємних вражень забезпечені.

Подивитися цикл передач про сучасних українських митців

Культурна просвіта, не виходячи з квартири: в листопаді на екрани вийде серія телепрограм про сучасні українські музику, кіно, літературу та візуальне мистецтво «Фантастичні українці». Їхніми героями стануть сучасні діячі мистецтв в цих сферах. Серед них: Ірена Карпа, Оксана Забужко, Ірма Вітовська, Макс Барських, Alyona Alyona, Юрій Горбунов, Олег Скрипка та багато інших. Разом із митцями команда «Фантастичних українців» буде шукати сучасні культурні ідентифікатори українців.

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