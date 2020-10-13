Як гарно виглядати у кадрі: секрети від Кості Войтенка
Український актор поділився своїми ранковими ритуалами
Зйомки третього сезону серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) у розпалі. Щотижня знімальній групі доводиться змінювати локації. То вони у квартирі Макса (Кості Войтенка), то вже у нічному клубі. А скоро знову вирушать у село Сеньківка. Логістика ще та! Словом, все проходить швидко та динамічно.
Акторам треба добре висипатися, щоб гарно виглядати в кадрі. Під час зйомок Костя Войтенко розповів, що найкраще бадьорить його вранці.
– Маю обов’язково виконати певний комплекс вправ, – каже актор. – Роблю розтяжку, стрибаю 100 разів, потім ще стільки ж зі скакалкою. І п’ю багато води. Якщо якогось ранку полінюся й не зроблю всі вправи, день буде непродуктивним. Обов’язково щось піде не так. От чесно, переконувався в цьому не один раз. Тому мені краще прокинутися раненько і працювати над своїм тілом. Прибрати усі затиски, які можуть заважати роботі.
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А ще Костя зізнався, що на позитив його заряджає донька.
– Забігає до нас із дружиною в кімнату і бажає бадьорого ранку, – каже актор. – Каже не доброго, а саме бадьорого (усміхається).
У 2021 році глядачі Нового каналу побачать прем’єру ситкому «Будиночок на щастя». Це буде яскраво!