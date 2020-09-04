Сервіс Amazon Prime Video опублікував офіційний трейлер фільму «Глорії». Він покаже життєву історію відомої американської феміністки Глорії Стайнем.

Глорії: дивитись трейлер фільму

У стрічці глядачі дізнаються повну історію життя Глорії – від її дитинства в Америці, юності в Індії до роботи в New York Magazine, створення журналу Ms. і, звичайно, участь у русі за права жінок.

Активістку у фільмі «Глорії» зіграли чотири акторки – Джуліанна Мур, Алісія Вікандер, Лулу Вілсон і Кіра Армстронг. Інших феміністок 1960-1970-х років зіграли Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мідлер, Моніка Санчес і Кімбірлі Герреро. Режисером виступила Джулі Теймор.

Прем’єра фільму «Глорії» відбудеться 30 вересня на Amazon Prime Video.

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